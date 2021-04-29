收入純利齊創新高 港交所首季多賺七成

港交所（388）今年首季業績出爐，受惠季內一、二級市場及滬深港通交投暢旺，交易所收入、純利均創季度新高。截至今年三月底，港交所首季股東應佔溢利錄38.4億元，按年多賺七成，處於大行預測上游水平，基本每股盈利3.03元。



港交所代理行政總裁戴志堅表示，本月港股交投雖然淡靜，而且不及年初活躍，但仍較去年同期高出兩成，目前市場流動性仍高。他續指，港股大部份成交是由新經濟股帶動，倘若未來相關政策有變，或會影響大市成交額。



料已消化印花稅消息



季內港交所收入59.56億元，按年增49%。主要業務收入54.92億元，按年升35%，主要是由於日均成交金額創新高，令交易及結算費增加。其中滬深港通收益達7.37億元，按年升82%，創季度新高。同時投資收益由虧轉盈，錄4.18億元，去年同期蝕4700萬元。



二級市場交易強勁，期內聯交所日均成交金額達2244億元，按年增86%；滬深港通日均成交金額1268億元人民幣，按年多63%；港股通日均成交金額608億元，按年升1.8倍；債券通日均成交金額亦漲31%，至253億元，以上四項數據均創季度紀錄。



立法會昨日三讀通過《財政預算案》，內容包括上調股票印花稅。戴志堅相信市場已消化印花稅消息。至於對港股實際影響，他認為仍需觀察。



另一方面，季內新股市場亦熱鬧非凡，首季首次公開市場集資額達1366億元，較去年首季高逾8倍，排名全球第三。惟新增主板及GEM板上市公司總數按年減少7家，為32家。



新股集資額全球第三



uSMART盈立證券研究部總監陳偉聰指，港交所股價主要受大市資金流向、情緒以及新股熱度影響。他認為，雖然現時市況較靜，但相信下半年至年尾將重新有資金回流，帶動全年成交造好。港交所昨日收報488.8元，跌0.24%。



