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建行季賺831億增2.8%

2021-04-29 列印
　　建行（939）公佈季度業績，今年首季純利831.15億元（人民幣，下同），按年上升2.8%。季內不良貸款較去年底增加逾135億元，不良貸款率持平。

　　首季建行錄得利息淨收入1471.48億元，較上年同期增長4.27%。淨利差為1.96%，淨利息收益率為2.13%，分別較上年同期下降0.14和0.13個百分點。

　　該行季內手續費及佣金淨收入為410.79億元，較上年同期上升8.8%，主要是代理業務、託管及其他受託業務等產品收入實現較快增長。交易淨收益15.55億元，按年大跌43.7%，主要是受債券收益率波動和交易性債券規模下降影響，令交易性債券收益減少。

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