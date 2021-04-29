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國壽盈利急增67.3%

2021-04-29 列印
　　中國人壽（2628）今年首季賺285.89億元（人民幣，下同），按年升67.3%；在去年高基數基礎上，季內新業務價值按年跌13.2%。基本每股收益1.01元，增加68.3%。

　　國壽於季內營業收入3734.58億元，較去年同期增加10.6%。保費收入3238.92億元，按年增長5.2%。其中續期保費2214.43億元，升11.7%。短期險保費335.84億元，增長2.3%。

　　受新冠疫情影響，保險消費需求釋放放緩，公司新單業務發展受壓。投資方面，今年首季國壽總投資收益651.12億元，按年增加43.3%；總投資收益率為6.44%。淨投資收益達413.95億元，按年增加8.7%；淨投資收益率為4.08%。

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