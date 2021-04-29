兆科眼科暗盤潛水 每手帳面蝕490元

由李氏大藥廠（950）分拆的眼科製藥公司兆科眼科（6622）公開發售部份超購55倍，獲逾11.1萬人認購，一手（500股）中籤率達25%，抽10手（5000股）穩獲一手。該股暗盤潛水，在輝立暗盤場跌近6%，收報15.82元，每手帳面蝕490元。



兆科眼科一如市傳以16.8元上限定價，集資淨額近19.42億元。公開發售部份合共接獲約11.12萬份申請，超購55倍，國際發售部份則超額認購逾4.3倍。



抽兆科眼科的「一手黨」共有7.6萬人，其中1.9萬人最終獲發一手，中籤率為25%。投資者抽10手（5000股）方可穩中1手。



近期新股氣氛偏淡，該股暗盤亦逃不出破底命運，綜合本港三間暗盤場數據，整體暗盤價較定價低4.2%至5.8%，收報15.82至16.1元。若不計手續費，每手帳面損手350至490元。



讀書郎來港申上市



另外，中國K12教育科技公司讀書郎教育控股向港交所主板提交上市申請，中信建投及麥格理為聯席保薦人。據其初步招股文件顯示，中國K12教育提供的專有課程涵蓋整個K-12年級核心學科的校外輔導課程，並設計、製造和銷售各種智能學習設備，包括智能教育平板、智慧課堂解決方案、可穿戴產品和一些智能配件。



該公司截至去年底止年度，收入為7.34億元，按年增9.6%；期內賺9200萬元，增32.5%。該公司收入主要來自於銷售智能教育平板，2020年佔總收入的75%。讀書郎教育2019年度收入為6.7億元，按年增加6%；淨利潤6940萬元，按年大增約1.6倍。



萬科最快年底分拆物管



此外，內房龍頭之一的萬科（2202），正籌劃將其物管業務在港IPO，料最快於年底上市，或集資20億美元（約156億港元）。外電引述消息人士報道指出，萬科正與顧問合作準備將其物管業務在港上市，並正與數間投行就上市一事接洽中，期望物管業務最快年底上市。



