中環IFC外望——要約不符公司利益 壹傳媒售台蘋「撻Q」

壹傳媒早前擬出售台灣《蘋果日報》，並已經與買家定立不具法律約束力的諒解備忘錄。壹傳媒昨晚發公告指，經考慮買方表明的要約後，董事認為按買方條件進行建議出售，將不符合公司利益，因此雙方已簽署有關諒解備忘錄的終止通知。



公告指，雙方已同意昨日起終止諒解備忘錄，任何一方均不承擔任何在諒解備忘錄下，對目標公司的股權交易的義務和責任。董事會認為，終止諒解備忘錄符合公司及公司股東整體利益，並對集團現有業務或財務狀況無重大不利影響。



壹傳媒曾在4月19日公佈，就建議出售其全資附屬公司，與獨立第三方定下不具法律約束力之諒解備忘錄，出售資產包括台灣《蘋果日報》若幹部份業務，以及台灣的一所物業。



《蘋果日報》當時引述壹傳媒行政總裁張劍虹指，有關商討非常初步，現階段只是對方表達意願。張劍虹稱管理層承諾往後若有進一步商討，除了考慮價格外，台灣《蘋果日報》全體員工權益也放在首位。他又指台灣《蘋果日報》是集團重要資產，管理層承諾會努力繼續改善台蘋經營情況。



藝人恐遭檢控 毛記反飆逾倍



毛記葵涌（1716）昨日股價忽然爆升，一度高見1.85元，急升1.8倍，收市仍升1.06倍，報1.36元，成交金額達3.15億，換手率高達91.54%。持有毛記葵涌的萬華媒體（426）亦曾升逾33%，高見0.14元。



毛記葵涌旗下藝人東方昇（王嘉偉）早前在觀塘海濱音樂噴泉的嬉水區使用梘液沐浴，其後康文署發聲明指，該噴泉近日有人在範圍內作出行為不當及使用梘液的行為，署方正關閉音樂噴泉及互動嬉水區以進行徹底清潔，並研究向有關人士採取法律行動以追究責任。毛記葵涌回應指，知悉最近公司股份價格及成交量上升，經作出合理查詢後，確認不知悉任何導致價格及成交量上升原因， 或任何必須公佈以避免證券出現虛假市場的資料。



高瞻



