美首季GDP升6.4% fb蘋果季績佳 納指標指新高 杜指升239點

由於個人支出增長強勁，美國公佈首季經濟增長年率化初值按季升6.4%，雖然未及預期的6.7%，但仍然較上季增長4.3%為佳。個人支出增長高達10.7%，為自一九六○年代以來第二快增速。
公司業績方面，美股季績公佈至今，大型科技公司的強勁業績多半超出市場預期，市值佔標普500指數近一半的企業已陸續公佈業績，當中83%企業表現優於預期。Facebook和蘋果公司最新公佈季度業績，亦表現優異業績。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34060點，升239點；標普500指數收報4211點，升28點；納斯達克指數收報14082點，升31點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見49.37港元，較香港收市價升1.07港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見624.22港元，較香港收市價跌7.28港元。
歐洲股市個別發展。銀行上漲逾1%，汽車股則下挫逾2%。英國富時100指數收報6961.48點，跌2點。德國DAX指數收報15154.2點，跌137點。法國CAC指數收報 6302.57點，跌4點。
金價下跌。紐約6月份期金接近收市時報每盎司1,769.3美元，跌4.6美元，跌幅0.26%。
恒指兩日累升361點
港股方面，受惠美聯儲局放水力度不減，恒指於期指結算日衝破兼企上50天線(29118)收市，盤中最高見過29405，升333點，創六星期新高，終收造29303，上漲231點，兩日累升361點；內地監管風波繼續發酵，科技股跑輸大市，科指逆市收降0.4%造8500，結束五連升。
重磅金融股友邦(1299)為升市領頭羊，股價重登百元關，急升3.71%收報103.5元，獨力撐起大市105點；滙控（005）漲1.79%收報48.3元；市傳內地將向國內互聯網巨頭騰訊（700）涉及壟斷行為開出巨額罰單，罰款最少百億元人民幣，騰訊午後升幅一度急縮，低見628.5元，其後反彈回穩，收市仍上揚0.56%收報631.5元。