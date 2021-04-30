美首季GDP升6.4% fb蘋果季績佳 納指標指新高 杜指升239點

馬會董事局昨午在馬會總部大樓的董事局會議室，聆訊郭能就其違反賽事規例第十四（2）條，認為較早前於本月七日被牌照委員會判罰停賽至馬季結束的罰則過重，所提出的上訴。 由馬會副主席利子厚為首的上訴委員會，經過超過兩小時的聆訊，聽取過進一步供詞，決定將郭能的停賽期由二十八個賽馬天，減半至十四個賽馬日；換言之，郭能可以於五月三十日的沙田日賽起復出，牌照有效期至七月十四日的馬季煞科谷戰為止。同時間，上訴委員會並着令將郭能的保證金發還。今次亦是郭能繼二○一四年四月時，他就董事判罰其不恰當策騎判決提出上訴得直之後，再次上訴成功。 郭能之所以被指違反賽事規例第十四（2）條，事緣於二月三日谷中...

2021-04-30