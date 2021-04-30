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東周投資會 (2021-04-30)

日報新聞 > 財經

三年間146新經濟股來港上市

2021-04-30 列印
        港交所(388)在三年前推出上市改革，容許同股不同權、未有盈利的生物科技公司上市，並推動合資格的海外公司來港第二上市。港交所表示，截至今年3月底止，共有146家新經濟公司過去3年於香港上市，總融資額達6822億元，佔期間香港新股融資額的61%。

        港交所亦指出，在這些上市公司當中，31家為根據《上市規則》第十八A章上市的未有收入生物科技公司，總融資額達821億元，另有13家是根據《上市規則》第十九C章到港交所第二上市的中概股，總融資額達2858億元。

        如果單計今年第一季，新經濟新股所佔的比重更是高得誇張，總共有18隻新經濟新股在港交所掛牌，合共集資1292億元，佔這段期間整體新股市場總融資額的95%。截至今年3月底，新經濟公司的總市值為14.4萬億元，佔港股總市值的27%。        

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