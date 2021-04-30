騰訊傳受重罰近百億 或剝離部份音樂業務

外電報道，內地當局準備向藍籌股王騰訊（700）開出近百億人民幣罰單，當中以騰訊音樂整改為主打。



路透社引述消息人士指，騰訊過去未有洽當披露收購和投資行為，或有機會就每項行為最高罰款50萬元，加上於不同業務上的反競爭行為操作，當中市監局集中調查音樂串流平台騰訊音樂，有機會處以罰款，或要求放棄現有音樂專有權，甚至出售酷我及酷奇音樂應用程式，而集團主打電子遊戲及微信（WeChat）業務則不會受到重大影響。



早前「ATM」中阿里巴巴（9988）以及美團（9988）先後就反壟斷法被罰巨款及立案調查。與阿里巴巴一案相比，當局並非以騰訊作主要目標，罰款亦很大機會少於阿里巴巴的182億元，但集團作為巨頭之一並不可能不受處罰，而騰訊為保持核心業務完好無損，並不介意支付巨額罰款，甚至願意支付更多費用。



電子遊戲及WeChat不受影響



騰訊方面對消息表示沒有回應，亦不明白消息為何流傳。騰訊可能被重罰消息於中午傳出後，股價一度跌至全日低位628.5元，最終隨大市向好收報631.5元，全日微升0.56%，美股騰訊音樂（TME）亦輕微高開0.4%。



uSMART盈立證券研究部總監陳偉聰指若報道中的罰款金額屬實，100億元罰款佔騰訊去年全年近4800億元收入不足2%，加上集團並非從事電商、外賣行業，預計股價短期未見波動，而有傳於香港二次上市的騰訊音樂於立案調查後，業務上將有更多掣肘，上市估值會有所下降。



華盛證券分析師聶振邦齊亦指，由於騰訊核心業務電子遊戲及微信未見受影響，預計估值未見重大變化，而騰訊音樂本身已於美股上市，來港上市時投資者相對於市場消息，會更倚靠美股股價作評估。



