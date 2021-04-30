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東周投資會 (2021-04-30)

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中石油虧轉盈 首季賺277億

2021-04-30 列印
　　中石油(857)受惠油價回升，業績轉虧為盈。截至今年3月底首季，中石油股東淨利潤為277.21億元（人民幣，下同），上年同期虧損162.3億元，每股盈利為0.151元。

        首季營業收入5519.2億元，按年增加8.4%。對於業績改善，中石油解釋，在經濟恢復、產油國繼續執行減產協議等有利因素之下，國際油價上升，並高於去年同期水平，對集團有利。中石油首季的油氣當量產量為4.171億桶，按年增長0.8%，其中國內按年增長4.3%，而海外產量則下降21.7%。

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