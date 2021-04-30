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東周投資會 (2021-04-30)

日報新聞 > 財經

三大中資航空股 首季勁虧140億

2021-04-30 列印
　　新冠肺炎疫情重創航空業，內地航空股首季仍錄大額虧損。中國國航（753）、南方航空（1055）及東方航空（670）分別公佈，截至今年3月31日止首季業績，三家航空公司合共虧損達140億元（人民幣，下同），當中中國國航表現最遜色，首季虧損按年擴大近三成，至62.08億元，反而另兩家航空公司期內虧損減少。

  南方航空首季虧損按年收窄近24%，至40億元；季內營業收入212.53億元，按年上升0.53%。

        另外，東方航空公佈，今年首季虧損按年收窄3.3%，至38.05億元。







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