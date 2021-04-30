渣打季績勝預期 刺激股價飆逾4%

渣打集團（2888）受惠撥備大減近98%，截至今年3月底止首季除稅前基本溢利按年升18.3%，至14.46億美元（約112.79億港元）；除稅前法定溢利更大升59.5%，至14.13億美元。渣打季績勝預期，刺激其香港股價飆升逾4%，倫敦股價更一度急升近8%。管理層預期下半年收入將重拾增長，但繼續維持全年收入與去年相若看法，另預告全球分行將削半至400間。



中午季績公佈後，渣打香港股價高見55.2元，升4.6%；收報55.05元，升4.4%。倫敦股價升勢加劇，最多升近8%，高見533.2便士（折合港幣57.75元），較本港收市價再升2.7元。渣打行政總裁溫拓思表示，首季金融市場及財富管理業務表現尤其突出，財富管理業務甚至取得歷來最佳季度業績。儘管利率低企，惟料基本業務動力將於下半年帶動收入增長。



渣打財務總監賀方德指出，隨著淨息差已經大致穩定，預計下半年收入較去年同期將重拾增長，以固定匯率計，並維持全年收入與去年相若看法，及明年收入可望重返增長率5至7%中期指引水平。



渣打首季淨息差按年大降30個基點至1.22%，拖累收入減少9.2%。不過，與去年第4季比較，淨息差僅收窄2個基點，收入按季更升23%。首季信貸減值按年大減97.9%至2000萬美元。賀方德預期，貸款損失率可能介乎或低於35至40個基點中期指引範圍，故料全年的減值支出將大幅減少。



減值支出大幅減少



賀方德指出，渣打計畫中期將全球分行數目減半及削全球辦公空間三分一。他補充，現有很多客戶都有使用手機銀行，毋須定要去分行，目前渣打全球分行網絡已由過去的1200間減至800間，預計會再縮至400間。而香港的分行數目不算多，故不會落入縮分行網行列。此外，有外電引述消息指，渣打擬大縮新加坡辦公空間，可能棄租新加坡商業區濱海灣金融中心1座部分樓層。現租用21層，其中一個選項是至少退租4個樓層，相當於約8萬方呎，另一選項是甚至將當地辦公空間減半。







