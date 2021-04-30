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東周投資會 (2021-04-30)

日報新聞 > 財經

京東物流傳過聆訊 料下月招股籌312億

2021-04-30 列印
　　據報京東（9618）旗下京東物流已通過上市聆訊，預計集資最多40億美元（相當於312億港元），若京東物流成功闖關，預計最快將於下月招股並掛牌，惟近期科網股表現回落，其估值或面對壓力。

        據IFR引述知情人士報道，京東收到港交所批准旗下公司京東物流的上市申請，集資約30億至40億美元（約234億至312億港元）。該公司計劃最快5月進行路演，京東物流的估值目標為400億美元（約3120億港元）。

        兆科眼科（6622）昨掛牌，收報14.32元，較招股價跌14.8%。

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