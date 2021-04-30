  • 2021年4月30日 星期五
  • 29º
  • 63%
熱門： 變種病毒映灣園關之琳佔中九子花姐
東周投資會 (2021-04-30)

日報新聞 > 財經

郵儲行上季賺212億增5.5%

2021-04-30 列印
　　中國郵政儲蓄銀行（1658）公佈季度業績，首季盈利212.01億元（人民幣，下同），按年增加5.5%；基本每股收益0.24元，按年升4.4%。正當內銀都有不少升幅之際，民生銀行（1988）表現失準，首季純利大跌逾11%，至147億元。

        今年首季，郵儲行錄得營業收入773.83億元，按年增加7.1%；利息淨收入660.14億元，按年增5.8%；淨息差2.4%，按季上升2個基點，主要是因該行優化資產負債結構，提升存貸比，穩定零售信貸佔比，提高金融投資收益水平，以及加大對長期限高成本存款的管控。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd