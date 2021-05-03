美股高位乏力長假北水斷流 港股本周料窄幅上落

港股上周於29300點前受阻無力再上，上周五急插578點，收報28724點。踏入五月由於外圍欠缺方向，以及流入本港資金減少，分析預計恒指大升大跌機會不大，整體以上落市為主，恒指於28200點應有支持，傳統智慧「五窮六絕七翻身」不一定出現。



ADR港股比例指數則報28661點，下跌63點，預示港股今日或輕微低開。夜期則報28440點，低水285點。



ADR夜期齊向下



銀河證券業務發展董事羅尚沛表示，美股上周五向下，加上市場擔心公司配股，近期大市成交亦見萎縮，都對大市不利，預計港股今日難有好表現，但相信亦不會太差。他續說，外圍市況缺乏方向，以及美股回軟，加上內地「五一黃金周」資金減少流入，預計難以帶動港股造好。由於內地周初仍為五一黃金周假期，要至周四（6日）A股才復市，期間滬深港通暫停，北水停止流入，羅尚沛料對整體大市氣氛有影響。



平保（2318）公佈參與重組北大方正進展，其中平保將透過旗下平安人壽，將以370.5至507.5億元人民幣的對價受讓新方正集團51.1%至70%的股權。羅尚沛指出，消息多少予人感到中央刻意讓央企處置不良資產，市場會較難理解，預計會影響平保股價以至大市走勢。



分析料28200有支持



永裕證券董事總經理謝明光表示，港股早前受多項因素影響，如資金減少、抖音又取消上市計劃，以及巨額配股等不利消息困擾，無法突破29300點，預計大市短期會呈上落市走勢，若下跌有機會下試28200點關口，但相信於28200點有較大支持。



他又說，今年首四個月不少投資者已沽貨獲利，現時會傾向休息一會，專注炒股不炒市。對於內地政府近日推行的反壟斷措施，他認為未必不是好事，此舉可以提醒企業以後不要亂來，可減低企業日後違規機會。另外，平保參與重組北大方正進展，他認為對平保或有利，因平保日後吸收北大方正業務後，可壯大其本身資產，但相信雙方業務要一段時間融合，他建議中長線投資者可趁平保下跌時趁低吸納。