失業貸款收7000申請 財爺：本月推iBond

「百分百擔保個人特惠貸款計劃」上周三（28日）接受申請，財政司司長陳茂波表示，首三日已收到約7000宗申請，初步獲批核個案的申請人來自物流運輸、零售及飲食業等行業。陳茂波又於網誌中透露，通脹掛鈎債券（iBond）將於本月稍後時間推出。



至於電子消費券計劃方面，陳茂波稱正全方位推進，獲甄選的四間儲值支付工具營辦商，正積極協助更多商戶安裝設備。他相信電子消費券計劃在暑假期間啟動後，疊加不同商戶優惠、促銷及展銷活動，會為市面帶來正面氣氛。



正全方位推進消費券



他認為，隨著出口及投資等環節漸趨改善，本港今年首季經濟表現會有可觀增長；但受疫情及社交距離措施影響，部份行業經營仍深受壓力，令經濟復甦步伐出現不平衡情況。他續稱，推動經濟全面復甦，最重要還是盡快穩住疫情。



另外，政府早前為發展本港私募基金樞紐地位定下「三步曲」策略，財經事務及庫務局局長許正宇在網誌中表示，政府已計劃了第三步，考慮推出制度及措施，吸引更多已在海外成立的基金「搬遷」到香港落戶。



許正宇稱，立法會上周三通過《2021年稅務（修訂）（附帶權益的稅務寬減）條例草案》，此為「三步曲」中的第二步，將為合資格私募基金所分發的附帶權益（carried interest），即與投資表現掛鈎的積效分成，提供利得稅及薪俸稅寬免。第一步則為去年八月引入的有限合夥基金制度，在八個月內吸引超過200個基金註冊。



財庫局冀吸基金來港



他續稱，私募及創投基金在香港的蓬勃發展可以帶來一連串「槓桿效應」，既能推動金融市場發展，亦可創造經濟及社會效益，包括壯大私募及創投基金等金融業上游產業鏈、帶動法律顧問及稅務顧問等相關專業服務發展，以及推動創科及新興產業發展。