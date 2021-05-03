市場簡訊

——冠軍科技（092）表示，擬進行供股以償還2.3億元債務的大部份，並增加營運資金。集團表示，管理層與潛在包銷商已進行初步磋商，根據目前收到回應，擬供股價或要低於集團股票現時面值。可是集團不得以低於面值價格發行任何股票，因此或要在進行集資活動之前進行資本減值，以減低股票面值。







——雷氏國際（2222）宣佈，王冬明由非執行董事調任執行董事，並獲委任為戰略與規劃委員會成員。







——現代傳播（072）公佈截至2020年12月31日止年度經審核業績，股東應佔虧損7826.7萬元人民幣，按年增加2870.3%，基本每股虧損0.1812元人民幣。期內集團收益3.13億元人民幣，按年減少30.2%。







——JS環球生活（1691）公佈，將附屬公司GA1及GA2從開曼群島登記冊中註銷並解散，附屬公司Xiang Hong根據2004年英屬處女群島商業公司法（經修訂）第XII部啟動自願清盤程序。公司指，上述三間附屬公司為於2017年註冊成立的特殊目的公司，主要從事投資控股，並無實質業務經營。







——聯眾（6899）公佈，自5月1日起，獨立非執行董事陸京生已獲批准調任為執行董事，並獲委任為公司行政總裁，李揚揚已辭任公司代理行政總裁一職，但仍將繼續擔任執行董事，董事會主席及提名及企業管治委員會主席。







——高銀金融（530）公佈，有關德意志信託（香港）向百慕達最高法院提呈針對公司清盤呈請，法院已進一步將呈請聆訊押後至今年5月7日（百慕達時間）。另外高銀提到，股份轉讓可能會受限制，由於公司股份存入中央結算系統可能會因該呈請而被暫停，建議公司股東及潛在投資者於買賣或擬買賣公司股份或其他證券時須審慎行事。