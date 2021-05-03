陳數傅首爾幫你砍價 玩轉碧桂園55購房節攻略

近年大眾買樓需求逐漸由「有房住」轉移為「住好房」，對市場變化敏銳的行業龍頭，除了從用戶思維出發推出高品質產品外，也在行銷傳播及服務體驗上，率先融合大眾喜聞樂見方式，比如以直播購房便捷、高效觸達嚮往美好生活居住品質的人群。



去年碧桂園（2007）把握直播機遇，打造「5愛5家直播購房節」（「55購房節」），開啟「地產圈+綜藝圈+直播圈」跨界合作，這種全新行銷方式與碧桂園優質產品、超大優惠力度，旋即獲得市場火熱反應，使55購房節成為行業行銷典範。2021年即將開啟的55購房節，將進一步在優質房源、優惠福利以及社交新玩法發力。



由4月25日至5月10日，碧桂園將以直營購房平台——鳳凰雲小程式為主陣地，同時聯動碧桂園安居客品牌館、碧桂園天貓官方旗艦店同步推出「5愛5家為愛安家」活動。於5月5日晚上，碧桂園將會開啟網上直播，為落單客戶以及廣大粉絲，準備加碼的秒殺房源、百萬紅包雨、錦鯉大禮包等多重福利。



2.6萬套房覆蓋全國



今日碧桂園為大家梳理出一份詳細購房節攻略，幫大家省錢搶好房。第一，玩轉55購房節：定金萬倍膨脹，多平台大禮送不停。為了讓全國更多碧桂園客戶粉絲獲得實惠，今年的「55購房節」將會覆蓋全國296個城市的2.6萬套精品超惠房源，涵蓋洋房、別墅、公寓及商舖等，可滿足不同人群需求。據了解，此次入選購物節的房源是碧桂園從全國803個專案中，嚴格審核篩選出的貨真價實的精品房源。



購房節期間登錄鳳凰雲小程式，均有機會領取定金萬倍膨脹的購房券，也就是說，用戶花5.5元定金，就有機會獲得最高55000元購房款（購房節期間使用），是目前碧桂園年度力度最大福利優惠之一。於活動期間，鳳凰雲小程式還將推出百套總裁特批精品房源（樓層好、戶型佳、罕見折扣力度），每天10套限時秒殺，部份好房低至5.6折起。此外，碧桂園安居客品牌館也將聯動22個城市的110個項目，推出逾萬套精品房源；碧桂園天貓官方旗艦店也將推出專屬特惠。



一直以來碧桂園從客戶需求出發，力求好產品、好服務，今年1月23日，碧桂園一次性發佈了「星、府、雲、天」全新四大產品系列，以「極致的實用主義」為核心，從規劃、戶型、裝修、配套等為消費者帶來更「懂你」的家。



秒殺房源最高減30萬



第二，明星幫幫團來砍價，秒殺房源最高立減每套30萬。今年的「55購房節」最重磅的是於5月5日晚上八時，「碧桂園鳳凰雲」官方微信視頻號，將開啟直播購房活動，知名演員陳數、綜藝大咖傅首爾、知名主持人沈濤和地產大V劉德科，一起組成明星幫幫團，將與碧桂園6位區域總裁和行銷負責人組成的「總裁天團」，深度探討購房問題。於直播期間，總裁將帶來逾百套精品特惠房，超低折扣超多驚喜，還有單套房24.6萬元起等海量優惠。



此外，總裁們將派發豐厚紅包、禮品、購房券等福利，他們將送出直播間專屬成交好禮，包括六天五夜雲南雙人遊、海島遊、著名景點門票及度假村套票、家居大禮包等；針對不同網友購房需求，總裁們將從更專業角度，向客戶介紹提供具針對性的產品解決方案。



於主會場外，碧桂園八大分會場也將提供服務於本地區的超過500套優選房源，還有限時特惠直簽、特價房秒殺、一口價等多種玩法，實實在在讓利消費者。



碧桂園希望通過優質產品和服務，向更多人傳遞一切美好皆因愛凝聚理念。此次邀請的兩位女性明星嘉賓，都是家庭責任感強、顧家愛家的女性，她們與碧桂園宣導的「家圓團圓」的品牌主張十分契合。



於直播中主持人沈濤將與明星嘉賓陳數、傅首爾一起暢聊各自對家與生活的感悟，以及他們生活中的小故事，陪網友閒談親情、友情、居家細節等家常。劉德科則會從專業角度分析最新樓市資訊，分享他對樓市未來趨勢和機會預測。



作為碧桂園「家圓服務體驗官」的陳數、傅首爾，將為粉絲和客戶砍價，爭取更多福利折扣。主持人沈濤與地產大V劉德科將從專業角度分析好房子的必備要素，並幫助網友向總裁團發問，挖掘更多說明客戶和粉絲挑選到好房子的資訊。



目前碧桂園已推出家圓服務體系，圍繞「用心、即時、溝通」，為客戶提供從看房、選房、購房、收樓到入住服務，更體系化、更有前瞻搭建起理想家居的生態系統。當晚陳數、傅首爾將從自身經歷出發，與「總裁天團」一同探討更加溫情的全周期服務模式。



分享資訊可賺佣金



第三，人人有機會「贏」，參與抽獎成為超級大錦鯉。本次55購房節照顧到暫時沒有買房需求的粉絲，即使只是過來看直播也能賺佣金，獲得超值寵粉大禮包，因此以下「躺贏攻略」一定不能錯過。



躺贏攻略一：用戶可以通過向好友分享碧桂園鳳凰雲小程式55購房節活動資訊，賺取佣金，每日最高可賺50元現金，推廣獎勵秒及時到帳。躺贏攻略二：購房節期間，在微信聊天介面輸入「碧桂園」等幸運口令，驚喜表情雨隨即掉落，點擊掉落的「福袋」，即有機會獲得各式好禮——購房券、現金紅包、紅包封面等驚喜福利。躺贏攻略三：碧桂園還為粉絲準備逾千份大禮包。每日登錄鳳凰雲小程式活動頁面，即可參與一次抽獎，包括鳳悅酒店及度假村房券、安心加智能家居大禮包、東鄉羊禮盒等千份大獎。躺贏攻略四：5月5日晚直播間，粉絲們不僅可以搶到百萬紅包雨，還有機會抽獎獲得豪華的衣食住行錦鯉大禮包。其中「衣」為華為智慧電子穿戴大禮包，價值19999元；「食」為五穀豐登大禮包：碧優選購物卡，價值9999元；「住」為全屋家電大禮包，價值39999元；「行」為五菱宏光馬卡龍大獎，價值49999元。直播期間還將抽取55位幸運觀眾，送上價值1000元的碧優選購物卡。請大家盡快關注碧桂園鳳凰雲官方視頻號，更多精采則要留意5月5日晚上八時至十時直播！