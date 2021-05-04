虛幣續勁升 以太幣破頂 科技股回吐 杜指仍升238點

美國製造業指數意外回落，美股個別發展，杜指繼續走高，納指則轉升為跌。杜指早段曾升逾300點，高見34221點，再度逼近歷史高位；標普500指數曾升28點，報4209點；納指則跌43點，報13918點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34113點，升238點；納斯達克指數收報13895點，跌67點。滙控（005）美國預託證券價格曾見47.50港元，較香港收市價升0.20港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見621.92港元，較香港收市價跌2.58港元。



美國債息回軟，10年期美債息率最新跌至1.6厘以下，報1.594厘。此前有報道稱歐洲投資銀行可能開始在以太坊區塊鏈網絡上發行數碼債券，以太幣延續漲勢，一度升穿3200美元關口創新高。據CoinDesk資料顯示，以太幣則高見3204.06美元，最新報3167.33美元，升8.42%；比特幣最新報57909.71美元，升1.62%。



耶倫：儲局可應對通脹



美國財長耶倫為總統拜登的4萬億美元基建與家庭計劃刺激通脹率上升的憂慮辯護，強調有關開支是在未來10年分段落實。



她相信，即使通脹上升，聯儲局也有足夠工具應對，又認為有關計劃可長遠提升美國競爭力。



另外，歐盟委員會提議，放寬新型肺炎疫情下的非必要旅遊限制，容許已完成接種獲歐盟授權疫苗的人士，以及來自抗疫工作良好國家的公民，入境歐盟。市場憧憬，倘若成事，將推動旅遊業復甦。



歐洲股市於五月首個交易日造好。德國 DAX指數與法國CAC指數收市皆升0.6%。意大利MIB指數則升1.1%。英國股市假期休市。



金價顯著反彈，升超過1%。於紐約商品交易所，6月份期金接近收市時報每盎司1,791.8美元，升24.1美元，升幅1.36%。



數據方面，美國4月ISM製造業指數由3月的64.7回落至60.7，市場預期將升至65；4月Markit製造業採購經理指數（PMI）終值為60.5，初值為60.6,3月終值為59.1；3月建築開支增加0.2%，市場預期為增加1.9%。



「五窮月」港股開局，即跑輸區內主要股市，恒指更插穿100天線（28548），最多瀉468點，低見28256點，創3月29日以來新低，加上內地假期休市，北水欠奉下，市場交投淡靜，成交只得958億元。恒指收挫367點，報28357點，兩日累瀉945點。



港股五月開局瀉367點



宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒指出，過去三年的五月恒指走勢均較差，大市自上月期結後連跌第二日，暫未見回穩跡象，投資者亦聚焦周內公佈的美國經濟數據，他預期指數將受其表現左右。