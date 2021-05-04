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港首季GDP急增7.8%

2021-05-04 列印
　　本港經濟首季呈現復甦，扭轉連續六季跌勢。據政府統計處公佈，第一季本地生產總值（GDP）預先估計數字為按年實質增長7.8%，遠超市場預期的增長3.7%；按季則升5.3%，高於預期的升0.7%。港府指出，本地生產總值第一季錄得較大升幅，主要是由於季內對外貿易表現強勁，以及去年基數較低。

　　按GDP各個主要組成部份分析，首季私人消費開支按年實質升1.6%，去年第四季跌6.9%；政府消費開支按年升6.7%，去年第四季升6.1%；本地固定資本形成總額按年升4.5%，去年第四季升3.6%。

　　季內貨品出口總額按年升30.6%，明顯高於去年第四季升5.5%；貨品進口升23.3%，去年第四季升幅為6.7%。
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