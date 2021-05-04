港疫苗接種率低難通關 余偉文憂影響金融地位

本港疫苗接種率偏低，或威脅本港金融中心地位。金管局總裁余偉文昨日於立法會財經事務委員會上直言對此有擔憂，當其他金融中心可以在旅遊氣泡下重開邊境時，本港金融機構或會擔心無法正常商務出行，而考慮將區域總部遷出香港，從而影響本港國際金融中心地位。



余偉文表示，全球經濟有望隨著疫苗接種而復甦，但力度及步伐會受疫苗普及進度等因素影響。會上他多次表達對本港疫苗接種情況擔憂，稱現時美國第一劑疫苗接種率約50%，英國為40%，新加坡亦超過25%，但香港僅約12%至13%，低於其他國際金融中心，或會削弱本港競爭力及經濟反彈力度。



機構或考慮遷走總部



他解釋，較低接種率將會影響本港與外界聯繫，當其他金融中心可以在旅遊氣泡下重開邊境，但本港仍有較多限制時，在香港設立辦公室或者總部的國際金融機構，或會擔憂他們的區域業務受到影響，考慮將區域總部遷出香港。不過他亦強調，本港在理財通、債券通及綠色金融等有很多機遇仍具吸引力。



資金流動方面，余偉文表示，現時港元匯率仍維持在強方，就算未來跌至7.8水平亦不擔心，而且銀行存款增加，市場仍保持穩定。他又說，資金進出正常，未見有很大資金流出跡象。近年來本港資產管理數額仍增加，2019年較為困難的時期亦增長20%，即使可能有資產管理公司由香港遷至新加坡，但也有不同客戶來港。



未見資金大舉流出



展望未來，他認為資金流動情況須視乎美國通脹及貨幣政策而定。目前美國不斷印鈔票以刺激經濟，或會推高通脹，若屆時貨幣政策因此出現轉變，包括加息及減少買債等，資金有機會從包括香港在內的新興市場流出。



不過他強調，去年有4000億元資金流入香港，有信心即使屆時出現走資現象，亦有足夠資金應對。他又相信中資公司及新經濟公司來港上市，會帶動資金流入。



