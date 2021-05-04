中環IFC外望——順豐推「早寄午收」 延誤將原銀奉還

順豐香港昨日宣佈推出快件「時效保證」服務，把指定工商地區寄出及派送的本地快件，做到「上午寄下午到」。快件於當日中午12時前獲安排上門收取託寄，或於下午12時30分前於順豐營業點自寄下單，保證於即日下午6時前送抵，否則有關快遞費用將原銀奉還。順豐香港表示，服務稍後將擴至各區住宅客戶，讓更多順豐香港客戶受惠。未來會推出更多元化快遞服務及物流配送方案，配合不同客戶需要。



順豐香港希望積極完善在收派、中轉、運輸和派送每一個環節管理，推出「時效保證」為前線員工提供宣導和升級運作指引，亦為客戶提供更快更準的送貨服務。現階段涵蓋的指定工商地點廣泛，包括港、九及新界大部份鐵路沿線的熱門核心工商區域，和其他偏遠工商區域如黃竹坑、屯門、石門、火炭、粉嶺、上水，以至赤鱲角機場等。現時順豐在香港區擁有約有2000多名收派員及司機等前線員工，以及逾600輛車的車隊。



寄件於星期一至星期五，公眾假期除外，可享有即日派送服務。另外，服務亦有原銀奉還承諾，若確認為順豐香港延誤派送，客戶可申請退還運費，但不包括增值服務費。「時效保證」快件會按現有價目收費，不會額外加收費用。



巴郡下任舵手揭盅 巴菲特︰埃布爾將接班



90歲的股神巴菲特（Warren Buffett）帶領旗艦投資公司巴郡多年，外界近年一直關注誰是公司繼任人。



巴菲特最新透露，假若日後退任巴郡行政總裁一職，將由現時59歲、巴郡非保險業務副主席埃布爾（Greg Abel）接任。



巴菲特接受CNBC訪問時指出，巴郡董事一致同意，「假如他晚上發生事情」，埃布爾翌日早上便是巴郡的負責人。



巴郡早前舉行股東大會，副主席芒格（Charlie Munger）當時表示，埃布爾會把公司文化延續下去，被外界認為暗示他是巴郡接班人。



高瞻