科技股受壓 納指急挫261點 耶倫稱或加息防經濟過熱

雖然股神巴菲特日前大呻去年賣錯蘋果公司股份，但連同蘋果在內的科技股昨晚普遍下挫，拖累美股三大指數全線向下，杜指早段挫198點報33914點，跌幅0.58%；納指跌近2%，報13672點，跌297點；標指下跌38點報4153點，跌幅近1%。



美國財長耶倫在接受《大西洋月刊》的訪問中表示，為防止大規模政府開支引致的經濟過熱，或須適度調升利率。消息一度拖累美股中段跌幅擴大。不過，耶倫也稱，預期在一些時間內仍會維持較低利率的環境，但仍需確保財政赤字維持「可管理」。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34133點，升19點；標普500指數收報4164點，跌27點；納斯達克指數收報13633點，跌261點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見47.71港元，較香港收市價跌0.44港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見609.80港元，較香港收市價跌12.20港元。



科技股弱勢，蘋果下跌約3.2%，至約128.4美元；亞馬遜下跌1.6%，至3331美元；特拉斯（Tesla）跌2.7%，至665.8美元。



經濟數據方面，美國三月貿易逆差創新高，達744億美元。油價上升，紐約原油期貨每桶報65.4美元，升近1%；倫敦布蘭特期油報68.6美元，升1.5%。



歐洲股市全線回吐，主要股市中以德股跌幅最大。德國DAX指數收報14856.48點，跌379點。英國富時100指數收報6923.17點，跌46點。法國CAC指數收報6251.75點，跌56點。



恒指夜期弱勢



恒指夜期弱勢，中段下跌310點報28134點，低水423點。



本港首季經濟增長遠勝預期，恒指兩日累瀉近千點後反彈，一度重上100天線（28565），高見28577點，恒指收報28557點，回升199點；北水續停，大市交投續奀，成交金額僅908億元，連續兩日成交不足千億元。



料港股周三變化不大



藍籌股普遍向上，金融股滙控（005）揚1.8%，收報48.15元；港交所（388）彈1.16%，收報470.4元。相反，騰訊（700）逆市微跌0.4%，收報622元；藥明生物（2269）低見105.1元，收市仍可守住配股價107元，下滑0.46%，收報107.7元；建行（939）則微跌0.82%，收報6.03元，已是跌幅最大恒指成份股。



此外，重慶鋼鐵（1053）炒高一成九；紫金礦業（2899）飆一成三；五礦資源（1208）抽升近一成；中國鋁業（2600）急漲9.07%。



受惠美匯走弱，油金銅價格上揚，「三桶油」走強，中石化（386）升4.08%，為升幅最大藍籌股；中石油（857）揚3.55%；中海油（883）漲1.59%。



耀才證券研究部總監植耀輝認為，周三大市可能繼續變化不大，或要待周四A股復市及北水回歸後，才會出現更明確方向，他指恒指若成功重上100天線，料後市將續於50天線及100天線之橫行區間拉鋸。