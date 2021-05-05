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富達大降螞蟻估值

2021-05-05 列印
　　阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團去年上市失敗後，監管壓力排山倒海襲來，其估值亦因而一跌再跌。繼華平後，近日傳另一投資者美國富達投資（Fidelity Investments）再把其估值腰斬逾一半，至1440億美元（約1.12萬億港元）。

　　據《華爾街日報》報道，美國共同基金巨頭富達投資於3年前投資螞蟻，而去年8月螞蟻籌備上市之時，該基金當時給予螞蟻的估值高達2950億美元（約2.3萬億港元）。

　　該報道續指，惟其後螞蟻上市觸礁，又面臨嚴厲打擊，富達徹底改變了對螞蟻的估值判斷，在今年2月底時，已把其估值調低至1440億美元，較去年8月時減少51.19%。螞蟻及富達均不予置評。
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