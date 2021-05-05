順豐房託今起招股 每手入場費5212元

本港首隻以物流為主的房託順豐房託（2191）今日起招股，全球發售5.2億個基金單位，發售價介乎4.68至5.16元，每手1000個基金單位，入場費5212元，最多集資26.83億元，下周一（5月10日）截止招股，預期5月17日上市。



順豐房託公開發售部份佔10%，為5200萬股，國際部份佔90%，為4.68億股。獨家保薦人為星展，瑞信及摩根大通將出任聯席全球協調人。是次招股將引入兩名基石投資者，包括中國東方資產管理和加拿大資產管理CI Global Asset Management，合共投資約5000萬美元（約3.87億港元）。



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順豐房託預期，於上市日至2021年年底，基金單位持有人應佔溢利及可供分派收入，分別將不會少於約1.12億元及約1.37億元，集團打算全數用作分派，每個基金單位分派收益率達5.3%至5.9%。



被問到現時新股上市情況不理想。順豐房託行政總裁兼執行董事翟迪強回應，雖然疫情持續，但物流業表現持續平穩，是次順豐房託的投資組合為融資計劃的一部份，相信未來透過穩定派息和母公司順豐集團所擁有強大網絡及豐富經驗基礎，能提升順豐房託未來增長。順豐控股是於順豐房託上市時持有約35%股權。翟迪強有信心在年底前物業出租率會有所增長。



順豐房託的投資組合初步位於香港、佛山及蕪湖三處物業，是香港及中國戰略位置的優質物業組合，主要圍繞機場、海港、鐵路、高速公路及交通等繁忙地區。集團希望利用香港及中國物流及電子商務市場的增長、穩定的租戶基礎增加潛力，吸引更多投資者。



翟迪強又提到，順豐房託是唯一專注大中華地區發展的物流房託基金，相信未來會需要愈來愈多這類型服務。順豐控股現時在中國擁有約50個物流項目，規劃總建築面積約440萬平方米，已經投產的面積超過170萬平方米。順豐房託有優先購買權，於上市後首五年內向順豐控股收購有關資產。



