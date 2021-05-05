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中信星展調高港增長預測

2021-05-05 列印
　　政府前日公佈本港首季經濟按年增長7.8%，較市場預期佳，多家大行上調本港全年經濟增速預測。中信銀行（國際）經濟師李業勤指，本港首季經濟發展不平均，貨物出口強勁，惟個人消費疲弱，相信隨著疫情大致受控、政府疫苗普及，前景樂觀並將全年經濟增速預測，由4.2%提高至5%。星展研究報告亦表示，假設次季末或第三季初逐步通關，預測本港全年經濟增速有望達6%，高於早前預測4%。

　　李業勤表示，今年首兩月由於農曆新年關係，零售數據累計錄得升幅，相信低基數會繼續令三月錄得正增長。他預計個人消費次季仍處於較低水平，因為消費券最早第三季推行，屆時個人消費才有明顯回升。

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