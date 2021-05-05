該計劃由兩部份組成，其一是一般債券發行費用，涵蓋合資格首次綠色和可持續債券發行人的債券發行費用，如債券安排、法律顧問、審計、上市費用等；其二是外部評審費用，涵蓋合資格綠色和可持續債券發行人和貸款借款人與發行或借款相關外部評審費用，包括發行前外部評審和發行後外部評審或報告，首次和非首次發行人和借款人均可申請。
綠債資助計劃下周開展
該計劃由兩部份組成，其一是一般債券發行費用，涵蓋合資格首次綠色和可持續債券發行人的債券發行費用，如債券安排、法律顧問、審計、上市費用等；其二是外部評審費用，涵蓋合資格綠色和可持續債券發行人和貸款借款人與發行或借款相關外部評審費用，包括發行前外部評審和發行後外部評審或報告，首次和非首次發行人和借款人均可申請。
與夫爭執後直播虐兒 官斥行為惡毒 狠母滾水淋子女 判囚30月
狠心媽媽與丈夫通電話起爭執，竟遷怒於一對年幼子女，視像直播以熱水淋十歲女兒Y和七歲兒子X，驚動鄰居報警。這名母親早前承認普通襲擊、有意圖導致身體受嚴重傷害及有意圖而企圖導致身體受嚴重傷害罪。區域法院法...
2021-05-05
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
「五一」連假開始 十萬人逼爆天安門
內地「五一」一連五日黃金周假期開始，大批民眾外遊，全國多地湧現人潮。在北京，天安門天未光已有人群聚集，等候觀看升旗儀式。有導遊估計，現場最少有十萬人，人數較往年多。但亦有遊客直言，人潮擠逼，影響旅遊體...
2021-05-03
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
蓋茲離婚 財產分配受關注
曾經是全球首富的美國微軟集團創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）和他的妻子梅琳達（Melinda Gates）周一發表聯合聲明，宣佈離婚，結束二十七年的夫妻關係。不過，他們仍會繼續合作，做好他們共...
2021-05-05
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
眺望維港海景 蔚然簡約大廳透亮簇新
西半山單幢豪宅蔚然，位處小學11校網內，網內有多間著名學校，而且，物業距離中環及金鐘等商業區亦相當便捷。是次帶大家走訪該盤蔚然罕有大戶，實用面積1589方呎，4房雙套房，居高臨下，眺望招牌維港海景。 ...
2021-05-05
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
科技股受壓 納指急挫261點 耶倫稱或加息防經濟過熱
雖然股神巴菲特日前大呻去年賣錯蘋果公司股份，但連同蘋果在內的科技股昨晚普遍下挫，拖累美股三大指數全線向下，杜指早段挫198點報33914點，跌幅0.58%；納指跌近2%，報13672點，跌297點；標...
2021-05-05
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
大師剛柔並濟 藍獅再擒「皇」
杜曹一月尾接掌車路士即展現戰術大師風範，上周二歐聯四強首回合作客皇家馬德里，便以尼高路簡迪和佐費奴費路，克制對手中場黃金三人組，賽和1:1兼獲作客入球。今晚次回合，這名德國籍領隊勢再遣此一剛一柔組合控制大局，主場擊退銀河艦隊躋身決賽，捧主勝。 （Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周四凌晨3:00直播） 一月底取代林柏特成為藍獅主帥後，杜曹即領軍所有戰線廿三仗十五勝六和兩負，期間面對多位風格迥異的世界頂級名帥均保持不敗，盡展戰術大師風範。上周二遇上率銀河艦隊三奪大耳朵盃的施丹，他便藉簡迪和佐真奴分工合作，最終打和1:1取得寶貴的作客入球。 佐真...
2021-05-05
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
升級新版 Q2 35TFSI 租好過買?
奧迪新改良版Q2 35TFSI以不到三十萬元價錢開售，代理同時宣佈顧客可通過Audi On Demand服務，以月租$8,990起長期租賃，當中已包括牌費及保險，是否租好過買？文：彭志揚圖：Willi...
2021-04-30
- 【中環新食店】Can Lah主打地道星馬菜+娘惹菜 必食招牌胡椒蟹 創新主廚餐桌Singmakase
- 【Leo Sir出動】 慳油黑科技 石墨烯真係得？
- 現場直擊 粉紅別注 McLaren GT
- 【輕盈5G筆電】Samsung Galaxy Book Pro系列輕薄筆電 13.3吋僅重870g 二合一360版支援S Pen+5G上網
- 【轉季護膚】Edan呂爵安、Jeffrey魏浚笙公開注氧護膚心得 提升男士魅力
- 【中環搵食推介】 優質酒店級中菜新食店「紅棉」 融合各地傳統地方菜精髓 巧手地方風味原創佳餚
- 【#充滿歡樂正能量呀】ASTERISK x CHARR x VANS全新膠囊系列 五月聯手開展開心色彩新「履」程
- Stella McCartney綠色和平別注時裝
- V12法拉利 特別版預告
- GT-Line 頂 級 包 裝 新版Morning 代步趣選
- Swatch 腕錶新潮BIG BOLD BIOCERAMIC 融合陶瓷及生物來源物料 鏤空設計 型格又時尚
- 【中環好去處】ifc新食店「4口」 飲食/生活/藝術文化共融平台 睇藝展歎精品咖啡+美食+手工啤酒
- 【奧斯卡2021得獎電影】《浪跡天地》﹕「我們不說永別，只會說在路上再見。」《浪跡天地》Nomadland教曉你的3件事
- 新款首試 Jazz Crosstar好玩跨界
- Chloe公平貿易工藝袋表
- Viktor&Rolf高級訂製服取材 創意拼湊復古格調
- 宅度假精選 回饋母親
- 【李居明大師會客室】買屋租樓的煩惱與化解
- 【MALL樂哥】新都會廣場5月變身 慢活時光Slow Living
- 【米珠蓮】型格餐廳 摩登日菜
- 【#因肺炎病逝】59歲Alber Elbaz新冠肺炎病逝！任Lanvin主帥前後在時裝界幾番起起跌跌，快速重溫Alber Elbaz時裝天才一生！
- 【食自助餐小心！】 腸胃炎高峰期 諾如病毒致屙嘔肚瀉 海產水果易污染 兒童感染最高危
- 【日本今周熱話】壽司郎勁敵｜Kura壽司關西旗艦店 大阪難波美食街道頓堀同日開幕
- 【頂級打機效能】Lenovo電競筆電旗艦Legion 7 Ryzen 9 5900HX處理器配RTX 3080顯示卡 AI智能推高遊戲FPS
- 【食玩王｜2021下午茶情報】4月三大必食打卡Afternoon Tea推介｜酒店下午茶｜仙氣三層架｜優惠情報
- 【日本今周熱話】日本最大型花展｜富山砺波鬱金香祭70周年｜熱賞300萬朵繽紛花卉
- 封堵左心耳 防房顫中風
- 【李居明大師會客室】你房間有行運種子扇畫嗎？
- 強效防曬 戶外之選
- 【新碟推出】鋼琴家「牛牛」張勝量新專輯《命運與希望》發表首部鋼琴作品《第一號即興曲「希望」》 法國五月演出獻技
- 【天后歌衫】台灣歌后蔡依林小巨蛋開騷 歌衫名單Versace榜上有名
- 【中環加油站】咖啡主題打卡位｜回收咖啡渣 製作環保肥皂及肥料
- 【韓藝新力量】駐香港韓國文化院《針裏尋草》展出韓國青年藝術家佳作 「大海撈針」尋藝趣
- 【Marvel英雄電影 】Marvel首部亞裔超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》推出預告片，星光熠熠有劉思慕、梁朝偉、楊紫瓊、陳法拉參演！
- 【開不了口】孩子怕醜還是社交障礙？ 認識選擇性緘默症 加強兒童溝通技巧、表達能力
- 911 Turbo S 中國別注版
- 中環直擊 M3 Sedan、M4 Coupe 勁力首演
- 惹味麻辣米線
- 邊境碉堡 歷史建築
- 【周末郊遊好去處】踩入北區打鼓嶺｜坪輋壁畫村打卡｜坪洋村賞白茅草
- 【#男神熱選】林家謙/姜濤/陳豪 跨年代男神都愛上FENDI新季男裝
- 新版發表 GT-R Nismo 不老傳說
- 【打機抗疫】 PlayStation 「Play at Home」優惠 《Horizon Zero Dawn》等十款PS4/PSVR好Game免費玩
- 新派星馬菜 Can Lah進駐中環
- 新世代男神ANSONBEAN 教用NARS水光氣墊粉底SPF 50+/PA+++竅門
- 【九龍城美食推介】日式料理新食店「上戶酒場」新派居酒屋 必試和食：櫻花木碎燻五重芝士薄餅+煙燻日本豚腩肉
- 精巧新派中菜
- Explorer II五十周年慶 勇闖極地先鋒新貌
- Atsuro Tayama 30周年慶 堅守軟性前衛獨特「瀛」格
- 夏日絕配 花圖案與草織袋
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
陳豪搏殺 萬能阿媽裝嵌剪髮乜都識 40歲陳茵媺街頭暴走 陪仔女放電
上月16日「入五」的陳豪（阿Mo）3月為無線新劇《白色強人II》到內地拍攝，直至周日（2日）才回家。21日酒店隔離加1個月的拍攝時間，搞到阿Mo五十大壽也要透過視像與家人隔空慶祝，一向識做的陳茵媺（A...
2021-05-05
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——變種病毒蠱惑 急須強化「外防」
全球新冠肺炎疫情出現新的風險，變種病毒正在各地擴散，除了觸發多國疫情反彈，染疫傷亡的人數亦上升，也令各地政府的抗疫工作面臨更大的挑戰。香港亦正面對變種病毒入侵的考驗，近日的確診者，以外地輸入變種病毒患者為主。令人擔憂的是，變種病毒比較難檢測，已經發生強制檢疫之後疑走漏染疫者的事件，港府急須應變，是時候主動出擊，加固外防抗疫措施。 對疫情嚴重國家，港府實施「熔斷機制」，停止這些國家的航機來港。但早前幾個疫情嚴重的國家，被港府實施「熔斷」航班前，已有不少人入了境，部份通過酒店的隔離檢疫，進入社區後，才驗出帶變種病毒，反映酒店防疫措施或不足夠，當局要從速檢討，首先與酒店商討改善，...
2021-05-05
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
頭號目標——超威星 一注獨贏
剛周日賽事做直播節目中途，例牌要與黃總出外吸吸新鮮空氣，談到當日曾下雨，偏差難以掌握之餘，連每場的放頭馬都估不中，選馬信心大失；但如選正路大熱門，若連大熱都貼不中時，更醜怪！這引發出一個值得思考的問題...
2021-05-05
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6