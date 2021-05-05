綠債資助計劃下周開展

金管局就《財政預算案》宣佈的「綠色和可持續金融資助計劃」公佈指引，將資助合資格債券發行人和借款人發債及外部評審服務支出。計劃將於下周一（10日）開展，為期3年。綠色債券過去十年急速增長，去年已達2700億美元規模。



該計劃由兩部份組成，其一是一般債券發行費用，涵蓋合資格首次綠色和可持續債券發行人的債券發行費用，如債券安排、法律顧問、審計、上市費用等；其二是外部評審費用，涵蓋合資格綠色和可持續債券發行人和貸款借款人與發行或借款相關外部評審費用，包括發行前外部評審和發行後外部評審或報告，首次和非首次發行人和借款人均可申請。



