卓悅夥華為攻網購 天貓試業港視挫6%

卓悅（653）公佈與華為成為策略夥伴，建立智能零售店，亦於今年發展「卓悅香港貓」香港購物平台。另外，阿里巴巴（9988）旗下「天貓香港」於今日正式進軍本港市場，拖累經營網購平台HKTVmall的香港電視（1137）曾見近八個月低位，收跌6%，報9.77元。



卓悅公佈，其直接全資附屬公司卓悅科技服務與華為簽署合作發展協議，成為策略夥伴。雙方將開展聯合品牌營銷活動，華為將通過大數據分析、電子支付網絡等解決方案，為卓悅建立智能零售店，並提供技術支援。



卓悅主席陳健文表示，其系統將會逐步轉用華為雲，新零售改變其行業的生態模式，而直播為其中一種新零售模式，目前集團網上業務佔比為逾30%，並仍會繼續發展傳統零售。



內地方面，陳健文透露，計劃於未來兩至三年，以特許經營的模式開設約3000間店舖，主力發展大灣區市場，預計當地將開設約300間店舖，又擬於今年發展「卓悅香港貓」購物平台。



另外，阿里巴巴旗下「天貓香港」早前公佈，天貓淘寶正式進軍香港市場，並由今日至5月7日提供多種「開店慶優惠」。



受到競爭加劇消息影響，香港電視昨日曾低見9.58元，最多跌7.88%，見近8個月低位。



天貓今開店推優惠搶客



中薇證券研究部董事黃偉豪表示，相信天貓來港試業為香港電視昨日大跌主因，因兩者定位相似，均經營本港網購電商業務，在競爭激烈的情況下，對港視會有衝擊；加上港視過去一段時間已反覆下跌，主要為市場憧憬防疫措施放寬、通關以及經濟活動重啟等因素，消費者對網購需求或減少，利淡該股股價。



