澳博料上葡京上半年開幕

集團期內總淨收益24.78億元，按年下跌28.8%；經調整LBITDA（除息稅、折舊及攤銷前虧損）擴大至3.19億元，去年同期經調整LBITDA為2億元。季內集團博彩毛收益佔澳門娛樂場博彩收益11.6%，按年下跌1.7個百分點。
集團貴賓博彩毛收益4.85億元，按年減少59.4%；中場博彩毛收益為20.51億元，按年跌21.3%；角子機博彩毛收益為1.16億元，按年減少17.3%。季內資本開支為5.48億元，主要用於在建工程。
新葡京入住率升至52.5%
澳博季內平均經營177張貴賓賭枱，按年減41張；中場賭枱為1066張，減133張；角子機為1207部，減388張；貴賓籌碼銷售總額為130億元，大減62%，貴賓博彩贏率為3.7%，微升0.1個百分點。
酒店方面，集團旗下新葡京酒店首季入住率升17.2個百分點，至52.5%；回力酒店入住率升6.1個百分點至43.5%；澳門十六浦索菲特酒店入住率升14.7個百分點，至48.4%。
截至今年三月底止，集團錄得現金、銀行結餘、短期銀行存款及已抵押銀行存款24.75億元、備用而未提取的循環信貸融通100億元、債項總額165.55億元，以及股東權益239.57億元。