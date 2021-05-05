中環IFC外望——蓋茲夫婦離婚 財產分配惹關注

微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）與妻子梅林達（Melinda）宣佈離婚，結束長達27年的婚姻關係。聲明稱，蓋茲及梅林達將繼續在「比爾梅林達基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）」一起工作。



長女珍妮佛（Jennifer Katherine Gates）在社交媒體發文指，不會對父母離婚一事作任何個人回應，但坦言現時對全家都是一個挑戰，個人而言亦正在學習平衡自身情緒和家庭成員之間應展現的支持，期望外界體諒並給予私人空間處理未來生活方向。



蓋茲與梅琳達驚人離婚，其1300億美元財產及多間大屋、私人飛機等巨額財富分配成焦點，外媒引述法庭文件顯示，蓋茲夫婦並未有簽署婚前協議。據報離婚將會處理包括五個州的房產、一架私人飛機、藝術品收藏和豪華汽車車隊等財產。據彭博億萬富翁指數顯示，蓋茲夫婦身家估計為1460億美元。



Robinhood：股神言論製造裂痕



股神巴菲特和其副手芒格（Charlie Munger）早前在巴群股東會上，批評散戶交易平台Robinhood這類免佣金的散戶交易平台，助長投資者「賭仔心態」，令股市炒風更盛。Robinhood公共政策溝通主管Jacqueline Ramsay作出反擊，稱二人正在富人和窮人之間製造深深的裂痕，又稱兩位最具代表性的投資者，侮辱了新一代投資者。



Ramsay指出，如果從過去一年有所啟發，那就是人們已經厭倦世界上像巴菲特和芒格這樣的人，他們表現得好像自己是唯一的投資預言者。她強調，Robinhood為使更加多人更簡單、容易投資而感到驕傲。



高瞻