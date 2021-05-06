放鷹壓力大 科技股再跌 耶倫轉口風 杜指創新高

美國財長耶倫突金口「放鷹」，指利率或有必要適度升高以免經濟過熱，美股三大指數周二聞聲「腳軟」；惟其後耶倫口風一轉，又澄清並無加息的預測或建議，重申通脹不會成為問題，杜指即升創新高。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34230點，升96點；納斯達克指數收報13582點，跌51點。滙控（005）美國預託證券價格曾見49.03港元，較香港收市價升0.68港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見613.12港元，較香港收市價升2.62港元。



兩儲局官員初提緊縮



近日通脹壓力縈繞美國市場，耶倫周二在研討會上疑似再度加壓，指出「政府大舉增加開支振興經濟，到某段日子之後，利率或需略為調高，以確保經濟不會過熱。」這是耶倫上任財長以來首次對貨幣政策發表「鷹派」言論，一反此前出任聯儲局主席時「低利率或將持續很長時間」的口風。



雖然耶倫調整口風以紓緩市場憂慮，但聯儲局兩名官員對收緊貨幣政策初亮綠燈，表示對美國經濟復甦感到樂觀，其中一人甚至敦促該局提早商討減少購債的可能性，更預估2022年經濟將達到聯儲局的就業和通脹目標，屆時將會加息。



受「鷹派」言論刺激，美國金融市場突遇震盪，美股三大指數一度集體下滑，科技板塊首當其衝，納指曾跌410點或近3%，低至13485點；杜指曾挫348點或1%，全日低見33765點；標普最多跌64點或1.5%，見4128點。



市場對加息的恐慌情緒愈演愈烈，耶倫在稍後時間隨即澄清：「沒有預測或建議加息，也不預期通脹會成為一個問題。」她又指，無指明拜登數萬億美元計的刺激措施，帶動經濟復甦必然導致加息，因為聯儲局具有獨立性，有權在利率政策方面作自主決定。同時，她自稱是聯儲局獨立性的堅定信徒，暗示無意影響該局的決策。



美國財長耶倫澄清無意施壓加息後，言論對美股負面影響消散，科技股反彈，杜指早段升37點報34170點；納指升33點報13667點；標指升8點報4172點。



澄清後影響消散



歐洲股市亦向好，德股中段升232點報15089點；法股升68點報6320點；英股升90點報7014點。恒指夜期中段下跌18點報28283點，低水135點。



科技股反彈，TeslaT升0.3%報65.4美元；蘋果公司升1.1%報129.3美元。經濟數據方面，美國四月ADP私人企業新增職位742000個，但不及市場預期增加80萬個。



油價續上揚，紐約原油期貨每桶報66.3美元，升0.8%；倫敦布蘭特期油報69.5美元，漲近1%。