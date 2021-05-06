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標普推多種虛擬貨幣掛鈎指數

2021-05-06 列印
　　據路透社報道，美國指數公司標普杜瓊斯昨天發行多隻虛擬貨幣指數，預料將提高比特幣、以太幣等虛擬貨幣的認受性。

　　標普杜瓊斯推出的新指數，分別有與比特幣掛鈎的標普比特幣指數、與以太幣掛鈎的標普以太幣指數，以及與上述兩種貨幣掛鈎的標普虛擬貨幣大盤指數。這些新指數將會使用紐約虛擬貨幣公司Lukka的數據。

　　標普表示，稍後將會推出更多與其他虛擬貨幣掛鈎的指數。標普去年底已披露有意推出虛擬貨幣指數，當時更說會與超過550種虛擬貨幣掛鈎，投資者更可建立自己獨有的指數，以及用各種工具評估貨幣的價值。標普杜瓊斯指數全球創新與策略主管Peter Roffman指出，傳統金融市場與虛擬貨幣資產，並不是互相排斥的市場。

                
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