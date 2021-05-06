小黃鴨母企再申上市 獲李家傑持股2.66%

德盈控股收入全數來自旗下B.Duck家族的角色授權以及產品電商，2020年度收入2.34億元，按年下跌3.9%；純利按年升1.26倍，至5454萬元，角色授權及電子商務業務分別佔收益42%及58%，大部份收益來自中國市場共佔97.3%，自創知識產權角色收益最高的角色為B.Duck，共佔76.5%，其次為B.Duck Baby以及Buffy。
德盈控股上市前引入多名投資者，李家傑認購2.66萬股涉資近4000萬元，並訂立對賭合約，要求公司於投資後一年內以預期估值上市，否則投資者有權要求公司購回股份，並加每年回報率6%的年度回報減稅後股息。
融信服務遞招股文件
融信中國（3301）旗下物管公司融信服務，亦已遞交初步招股文件，截至2020年末收入為7.5億元，複合年增長率約為34.7%，純利約為5810萬元，複合年增長率約為58.7%，來自母企融信中國的收益每年遞增，由2018年的收入佔比32.6%提升至35.8%。
截至去年底，融信服務在管項目數量一共119個，在管面積達1993萬平方米，當中主要集中在河南省，住宅物業佔55.1%。
順豐房託（2191）於淡市下招股，首日反應平平，綜合多間券商資料，順豐房託孖展暫錄4.07億元，超購約0.52倍，該股將於5月10日截止招股。
輝立證券企業融資經理陳英傑表示房託以收息為主，短炒空間較細，招股反應屬預期之內，相信於京東物流招股啟動後，才能帶動招股氣氛。