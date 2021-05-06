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滙控傳擬倒貼93億 蝕賣法零售銀行

2021-05-06 列印
　　滙豐控股(005)於上月公佈首季業績時已預告或會蝕賣法國零售銀行業務。外媒最新報道，滙控可能要倒貼至少10億歐羅(約93.3億港元)將其法國零售網絡及人手售予美國私募基金「博龍資產管理」(Cerberus)。

　　法國《回聲報》引述消息指，滙控向Cerberus出售法國零售銀行230間分行網絡及4000名員工，或需向對方支付最少10億歐羅，資訊科技亦需投入多達2億歐羅。

　　滙控發表聲明指，集團仍在對法國零售銀行業務進行策略檢討，並就潛在出售進行洽商，惟尚未作出決定。



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