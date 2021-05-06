該公司共配售2億股佔擴大後已發行股份7.16%，每股配售價為4.22元，較前日收市價4.88元折讓13.52%，預期淨額集資為8.34億元。配股所得款項約7%及43%，擬分別用於擴充其於泰國的工業園，及開發新精密工具產品，餘款擬用作一般營運資金。受配股消息拖累，昨日其股價低開11.9%，最低曾見4.12元，收報4.2元，跌14%，跌穿配售價。
天工配股籌8.9億 股價急挫14%
該公司共配售2億股佔擴大後已發行股份7.16%，每股配售價為4.22元，較前日收市價4.88元折讓13.52%，預期淨額集資為8.34億元。配股所得款項約7%及43%，擬分別用於擴充其於泰國的工業園，及開發新精密工具產品，餘款擬用作一般營運資金。受配股消息拖累，昨日其股價低開11.9%，最低曾見4.12元，收報4.2元，跌14%，跌穿配售價。
未聞「內地官員」陷阱 不虞有詐 名模Rosemary七旬母 墮電騙失2000萬
近年假冒官員電騙案時有發生，警方亦大規模向市民宣傳反電騙，但繼早前有山頂富婆遇電騙黨損失二億五千萬元後，名模Rosemary的七旬母親，聲稱不知道有電騙黨橫行，墮下假冒內地官員的電騙黨陷阱，向騙徒交出...
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美英聯合軍演 布林肯否認「新冷戰」
多國頻頻在中國海域附近軍演，美國海軍發佈與英國「伊利莎伯女皇號」航空母艦戰鬥群的西太平洋聯合軍演。美國國務卿布林肯否定中美正進行「新冷戰」的說法，指不會為中美關係加上標籤，因為國與國的關係很複雜。 美...
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梅根出版圖書《長椅》 關於父子關係
英國哈里王子與夫人梅根退出皇室後，一舉一動備受關注。懷孕的梅根將於下月出版描述父子關係的童書，靈感來自丈夫和兒子阿奇。出版商蘭登書屋（Random House）周二發佈，薩塞克斯公爵夫人梅根將在六月八...
2021-05-06
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屋苑錄市價成交個案
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，世紀21奇豐高級分行經理李嘉文表示，沙田第一城19座低層C室，面積327方呎，兩房間隔，望內園景，以548萬沽出，呎價16758元，屬市價水平，據悉，買...
2021-05-06
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放鷹壓力大 科技股再跌 耶倫轉口風 杜指創新高
美國財長耶倫突金口「放鷹」，指利率或有必要適度升高以免經濟過熱，美股三大指數周二聞聲「腳軟」；惟其後耶倫口風一轉，又澄清並無加息的預測或建議，重申通脹不會成為問題，杜指即升創新高。 杜瓊斯工業...
2021-05-06
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「翅殺」黃潛 飛翼救兵
近日盛傳阿仙奴領隊阿迪達要取得佳績才能保住帥位，所以矢志率兵奪歐霸冠軍。今晚在該賽事四強次回合主場再鬥維拉利爾，他寄望狀態不俗的快翼布卡約沙卡及尼高拉斯比比能完成反勝晉級的任務，個人也藉技壓倒戈的黃色潛艇主帥烏尼一證執教功力，主勝捧得過。 （Now643台、有線616、656、無線myTV Super 303台周五凌晨3:00直播） 英超排第九的槍手落後第五的韋斯咸九分，下季歐洲賽資格幾近無望，故有傳烏紗不穩的阿迪達定要問鼎歐霸換來歐聯入場券，才可以繼續教下去。他也直言：「目標就是贏得冠軍。」 沙卡比比近況佳 兵工廠上周四在此賽事四強首回合作客落後1:2也好，沙卡博得續命十...
2021-05-06
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名師系列 繽紛花海
今回GU夥拍由著名攝影師兼電影導演蜷川實花（Mika Ninagawa）主理的品牌M/mika ninagawa合推首個服飾系列，以「Follow Your Own Star」為主題，從花卉擷取創作靈...
2021-05-03
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「天空小說」紅遍省港澳 播音皇帝李我逝世 享年99歲
有「播音皇帝」封號的著名播音人李我（原名李晚景）昨日離世，享年99歲。李我去世的消息由資深電視幕後人劉天賜在社交網透露，網友紛表惋惜，並關心與李我逾70年形影不離的遺孀蕭湘，希望她能節哀順變。 ...
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社論——跨境出鐵拳 阻電騙黨橫行
電騙黨以漁翁撒網的手法，不斷釣到大獵物，駭人聽聞。繼早前一名山頂富婆被騙去二億五千萬元之後，昨天又爆出一名居於西九龍豪宅的富婆，遭電騙黨呃了二千萬元。兩宗案件的行騙手法，大同小異，公眾耳熟能詳，但仍然不斷有人中招，反映電騙黨搵錢容易，匪徒又在境外遙距行事，令警方執法困難。要遏止市民墮入圈套，警方在宣傳反電騙和跨境調查兩方面，都要再加一把勁。 病毒變種得人驚，電騙黨亦玩變種，手法雖然萬佛不離其宗，但行騙手法多變，令人防不勝防，就以假冒內地官員為例，指稱接電市民觸犯內地不同法例，引君入甕。其實，只要理解中港兩地不會跨境執法，聽到內地官員來電查案，其實馬腳已露出，但不斷有市民中...
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周俊樂戴帽封王升格
昨晚谷戰，韋達與周俊樂兩師徒攜手兩捷另各添一W，齊中三元，樂仔封騎師王並已累積逾四十五W，周六田戰升格為五磅仔。沈集成與巴度合作贏「艮志騰雲」兼各自起孖，成績亦好；練者重上三甲， 繼續向昨夜無馬贏的蔡...
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