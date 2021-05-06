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天工配股籌8.9億 股價急挫14%

2021-05-06 列印
　　天工國際（826）昨日開市前公佈，以先舊後新方式配股，以每股作價4.22元，配售2億股，集資最多8.9億元，並設有90日禁售期。

　　該公司共配售2億股佔擴大後已發行股份7.16%，每股配售價為4.22元，較前日收市價4.88元折讓13.52%，預期淨額集資為8.34億元。配股所得款項約7%及43%，擬分別用於擴充其於泰國的工業園，及開發新精密工具產品，餘款擬用作一般營運資金。受配股消息拖累，昨日其股價低開11.9%，最低曾見4.12元，收報4.2元，跌14%，跌穿配售價。







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