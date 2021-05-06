澳博發澳元債籌兩億 九成款項用於上葡京

澳門博彩（880）成為首隻濠賭股，於澳門發澳門幣債。澳博公佈，擬發行港元及澳門元計價優先票據，所得款項約90%將用於上葡京項目等用途。澳博副主席兼行政總裁蘇樹輝向傳媒表示，是次擬發行的澳門元債規模約2億元。業界人士認為有一定吸引力。



澳博公佈，擬發行港元及澳門元計價優先票據，所得款項約90%將用於上葡京項目，及一般企業用途取得的抵押銀行貸款再融資。澳博在公告披露，為上葡京項目及一般企業用途取得的有抵押銀行貸款，其中包括港元定期貸款融資124.41億元、美元定期貸款融資1.56億美元及澳門元定期貸款融資13.825億澳門元，有效期為5年5個月；此外亦有港元循環信貸融資82.94億元、美元循環信貸融1.04億美元及澳門元循環信貸融資9.216億澳門元，原有效期為3年5個月，現已由2018年8月24日獲得的豁免延長至5年5個月



減少有抵押債項



澳博擬發行票據將於澳門MOX（即「中華（澳門）金融資產交易股份有限公司」）上市。澳博董事會表示，相信發行票據將可延長集團債項的還款限期，以及減少澳博有抵押債項，為公司帶來重大益處。



蘇樹輝向傳媒回應發債的計劃時稱，是次擬發行的澳門元債規模不大，暫約2億元，但聽聞當地反應熱烈；並指是次熟習澳門發債的情況後，有望日後有機會進一步使用澳門的發債渠道。他又指，雖然澳門目前債市的網絡未必及得上香港，但是公司首度接觸澳門債市，冀支持當地債市，待日後熟習當地債券市場後，將來可多一個發債渠道使用，不限於香港市場。



經營澳門「十六浦」賭場項目的實德環球（487）副主席馬浩文接受本報查詢時表示，預料當地發債大約有低單位數的息率，因應現時息口較低，有穩定息率的投資產品，相信會有一定的受歡迎程度。



