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渣打大幅調高港增長 預測至6.9%

2021-05-06 列印
　　繼多個大行調高今年香港經濟增長（GDP）預測後，渣打香港亦調高本港今年經濟增長預測，由原先的3.5%調高至6.9%，渣打認為，若疫苗接種計劃步伐加快，本地消費、投資及旅遊業的增長空間會逐漸追落後，然而出口表現可能未如理想，預期未來一至兩季本港失業率仍會徘徊於7%，或阻礙經濟復甦。

        另外，IHS Markit公布，香港4月採購經理指數（PMI）從3月的50.5輕微回落至50.3，指數連續3個月處於50以上，反映經濟活動持續擴張。

　　IHS Markit預測今年香港GDP將有4.4%增長。

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