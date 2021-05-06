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內地「五一」票房創新高

2021-05-06 列印
　　內地「五一」檔期電影總票房創紀錄新高，包括預售在內的總票房已突破15.35億元（人民幣，下同），創票房、人次、場次三項影史新高。消息刺激到多隻影視娛樂股股價逆市升，其中豐德麗（571）股價大升27.5%。

　　據燈塔專業版數據顯示，最熱門的青春愛情片《你的婚禮》，上映六日票房已達6.27億；由張藝謀導演的諜戰片《懸崖之上》獲得兩個單日票房冠軍，上映六日票房已達到5.27億。據統計，今年「五一」檔期觀影的總人次達4034.22萬，電影放映總場次多達225.31萬，也是新紀錄。

　

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