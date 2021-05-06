中環IFC外望——強積金上月平均回報1.89%

據理柏最新公佈數據顯示，四月本港打工仔強積金平均回報為1.89%，當中除中國及日本股票基金外，其他所有基金均錄得正回報，當中尤以美股基金表現最標青，單月回報達5.5%。



數據又顯示，四月底較一月底過去三個月，打工仔強積金錄得平均回報2.01%。理柏此前公佈的強積金一月平均回報1.19%，若按去年底強積金總淨資產值11391.66億元，計劃成員總數445.9萬人計，即一月底強積金總淨資產值增至11527.22億元，換言之，過去三個月每名打工仔帳面賺5196元。



四月於各類基金中，大多股票基金表現較優，其中美股基金最出色，錄得5.5%正回報；歐洲股票回報亦有3.75%；環球股票及大中華股票分別錄得3.31%及3.3%正回報；亞洲區（除日本）股票基金回報則有2.77%。



打工仔至愛的香港股票基金表現相對遜色，四月單月回報僅1.56%。月內中國股票基金及日股基金不但跑輸同類基金，亦跑輸其他類別基金，成為四月唯一錄得負回報的兩隻基金。



鱷王︰美經濟較海嘯更差



有「鱷王」之稱、對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）認為，美國現在的財政狀況，較2008年更為糟糕。



達里奧觀察到幾個可能導致股市崩潰的問題。他提到，首先是貧富懸殊差距不斷擴大。疫情期間，即使很多人失去工作，變得更加貧窮，但仍有10位頂級富豪坐擁高達5400億美元的巨額財富，讓貧富差距形勢變得更為嚴峻。



其次是價值觀差距。他舉例指，美國民眾不是支持特朗普就是支持拜登，或者兩者都不支持，又或者民主黨支持者和共和黨支持者的觀念也有不同。這類價值觀的差距會引起更多的衝突。



最後是巨額債務問題。去年美國債務已經超過27萬億美元（約210.6萬億港元），比去年國內生產總值（GDP）還要高。債務問題加上不斷擴大的貧富差距和價值觀差距，已讓美國經濟「搖搖欲墜」。



高瞻