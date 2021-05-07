就業數據稍佳疫苗股受壓 杜指升318點再創新高

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34548點，升318點，再創新高；納斯達克指數收報13632點，升50點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見48.94港元，較香港收市價跌0.21港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見606.50港元，較香港收市價跌4.00港元。
拜登放棄新冠疫苗專利
美國總統拜登決定放棄新冠肺炎疫苗的知識產權專利，雖然有利全球抗疫，但令新冠疫苗股重挫，Moderna急挫一成一至145美元﹔BionTech跌一成至154美元。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟準備討論豁免新冠疫苗知識產權保護的提議。
經濟數據方面，美國上周首次申請失業救濟人數達49.8萬人，按周減少9.2萬人，而市場預期為53.8萬人，反映就業情況較預期稍佳。
金價反彈超過1%。於紐約商品交易所，6月份期金收報每盎司1815.7美元，升31.4美元，升幅1.76%。
歐洲股市靠穩，三大主要股市高收。英國富時100指數收報7076.17點，升36點，升幅0.52%。德國DAX指數收報15196.74點，升25點，升幅0.17%。法國CAC指數收報6357.09點，升17點，升幅0.28%。
至於港股，內地五一假期後復市，北水重臨，港股反覆向好，恒指重上100天線（28608），收造28637，上揚219點；科技股疲軟走勢持續，收造8136，微升近0.4%；北水重啟大市暢旺，主板交投急增約六成至1610億元，是4月20日後最多，北水淨流出3.75億元，結束連續九日流入。
重磅藍籌金融股托市。滙控（005）漲1.55%收報49.15元；友邦（1299）揚2.21%收報99.25元。此外，首季扭虧轉賺逾18億元的百威（1876）收高半成報25.5元，為表現最好藍籌股；小米（1810）指首季歐洲手機市場份額超越蘋果，股價急升3.24%收報25.5元。