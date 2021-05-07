百威季績勝預期 扭虧轉賺18.2億

該公司截至今年3月底止，首季收入為16.26億美元，按年升70%。純利為2.33億美元，去年同期錄虧損4100萬美元；每股盈利為1.79美仙，去年同期錄虧損0.05美仙；毛利為8.59億美元，按年升103%。該公司指出，由於主要市場成功實行高階化策略並舉辦農曆新年活動，加上上年基數較低，令季內銷量按年內生增長64.6%。
高階化策略奏效
楊克提到，該公司會繼續採用積極投資策略，在韓國與印度市場，因目前仍受疫情困擾，故難以作出預測，但會繼續透過高階化品牌與推廣活動去增強公司地位。該公司首季於亞太地區西部收入按年增87.4%，主要因為銷量增加79.5%及每百升收入增加4.4%。在中國市場，春節營銷活動提高了銷量，加上去年基數較低，所以增長達至84.6%。
該公司實行高階化策略，引入啤酒類別以外的知名品牌，進一步提升相鄰產品組合，當中包括Fireball Whisky、Buffalo Trace及旗下其他高端烈酒，和能量飲料紅牛。並希望於內地簽定新獨家經銷協議，今年首推出企業對企業（B2B）的數字平台BEES（先蜂購），並於推出數周後開設逾4000個銷售點。
雖然印度首季受疫情影響，但該公司指出，受惠當地減徵消費稅，部分邦政府啤酒銷售於首季回升。相反亞太地區東部收入下跌1.2%，由於韓國持續受疫情相關限制，加上商業投資時間段不一，導致正常化除息稅折舊攤銷前盈利下跌22.1%。