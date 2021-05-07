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安踏李寧傳有意競投Reebok股權

2021-05-07 列印
　　國際體品品牌Adidas計劃出售旗下Reebok有新進展。市傳Adidas要求潛在買家於下周提出第一輪出價，估計目前Reebok的市值大約為10億歐羅（相當於93.3億港元），據悉安踏體育（2020）、李寧（2331）、以及南韓Fila、美國Wolverine等企業均有意競投。

  受到消息影響，安踏昨日收報145元，升3.9%；李寧更創上市新高，最高見71元，收報69.7元，升6.5%。

        另外一些基金投資者包括TPG、Sycamore、Cerberus及Apollo亦可能參戰。

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