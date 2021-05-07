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尚捷復牌先升後跌15%

2021-05-07 列印
　　尚捷（3860）復牌前公佈獲日企EPS Holdings收購3.75億股易手，該公司昨日復牌股價如坐過山車，先高開49%，衝上全日高位2.68元，其後股價持續回落，並一度倒跌，低見1.3元，收跌15%，報1.53元。

　　日本上市公司EPS Holdings以每股0.988元，較該公司停牌前收市價1.8元，大幅折讓45%，向尚捷執董兼董事會主席陳永啟收購3.75億股，佔該公司已發行股本75%，涉資3.7億元，當中2.7億元將透過中央結算系統於股票戶口結付，而餘下的1億將透過銀行轉帳結付。

　　

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