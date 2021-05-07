本地零售業復甦在望 九置租戶首季銷售佳

隨着疫情逐漸緩和，本地零售業有望復甦。九龍倉置業（1997）主席吳天海昨出席股東大會後表示，集團旗下商場包括海港城的租戶首季零售表現，較政府公布的零售數據為佳，認為目前疫情受控，零售市道亦見平穩，形容「本地消費恢復程度已七七八八，甚至乎八八九九」。



吳天海指出，旗下租戶首季表現較好，主要為疫情受到控制，加上集團過去大半年投入資源作推廣活動，令車流、人流增加，並帶動消費等所致。他又指，本地消費已恢復約七成至九成，惟缺乏外來遊客來港消費，因此冀疫情進一步緩和，本港能夠盡快通關。



集團去年斥逾20億元為商戶提供租金援助，吳透露，集團今年提供的租金優惠及營銷開支，將不會如去年般大手筆，主要因疫情已經大有改善，但需要的措施一定會做，冀可互惠互利，而本港整體零售物業租金亦有所下調，普遍新租約租金低於舊租約，相信商戶壓力亦相對會減輕。



對於政府擬於暑假推出電子消費券，他預期，電子消費券對零售市道有少許幫助，惟增幅始終有限，現階段集團旗下酒店仍辛苦經營，料仍需要待至通關，才會帶來支持。



已恢復七成至九成



另外，鷹君（041）主席及董事總經理羅嘉瑞昨於股東會上指，疫情對旗下的商業項目造成打擊，特別為商場，冀隨着疫情改善、恢復通關及旅遊氣泡後，生意將會有所改善，對其業務前景感審慎樂觀。



他續指，目前銀根寬鬆，樓市剛性需求強勁，住宅供應不足，相信住宅市道不會太差，集團亦有意投地，而旗下的白石角朗濤項目尚有200多伙待售，主要為大單位，相信市場需要時間消化。



