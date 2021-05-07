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宏利盈利跌四成 季息0.28加元

2021-05-07 列印
　　宏利（945）受北美收益率曲線走勢陡峻影響，今年首季純利跌至7.83億加元，按年跌40%，較對上一季跌56%，期內每股盈利0.38加元，維持派季息0.28加元，核心盈利升67%，至16億加元，受惠新獨立基金及互惠基金種子資金投資。期內股東回報率6.4%，較去年同期10.4%低。

　　首季新造業務價值為5.99億加元，上升32%，當中亞洲新造業務價值增加39%，至4.77億加元，主要受惠於香港市場銷量增加，惟日本方面銷量下跌加上產品組合偏移至較低邊際利潤「企業持有壽險」（COLI）產品，抵銷部分升幅。

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