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佐丹奴盈喜料中期轉賺

2021-05-07 列印
　　佐丹奴國際(709)昨日發盈喜，並指出，按照今年第一季的營運表現推斷，截至今6月底止的中期業績將錄得股東應佔溢利，而去年同期則錄得虧損約1.75億元。

         該公司為業績轉虧為盈解話時指出，主要由於社交距離措施限制放寬，從而恢復線下銷售，特別是在內地和台灣。東南亞和海灣阿拉伯國家合作委員會市場的銷售業績呈上升趨勢，亦有助整體業績好轉。線上銷售增加，以及續租時獲得的租金減免，亦是今年上半年的利好因素。

        雖然發盈喜，佐丹奴提醒股東及潛在投資者，第二季度的增長和財務表現仍未能確定。

        

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