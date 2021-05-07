中環IFC外望——小米歐洲手機銷量首超蘋果

小米集團（1810）董事長雷軍昨日在微博帖文報喜，指今年首季歐洲智能手機市佔率，小米首度超越蘋果，排第二，僅次於三星。據Canalys數據顯示，小米首季在歐洲出貨量按年增長85%，市佔率達23%，超越蘋果，iPhone市佔率只得19%，而冠軍寶座，則有三星以市佔率35%穩佔一哥寶座。



Canalys公佈最新數據顯示，於2021年第一季，小米於歐洲手機手場份額首次達到第二，市場份額達23%，出貨量按年大增85%，超越蘋果。另外，蘋果和Samsung分別按年升22%和21%。而華為排名則下跌至第五，佔市場份額3%，按年下跌81%。



至於西歐智能手機市場方面，小米出貨量增速迅猛，按年大升89%，市場份額達17%，排名第三，其按年升幅為第二多，僅次於OPPO的197%。其中在西班牙智能手機市場，小米市場份額達35%，連續五個季度穩居第一，出貨量按年增長45%。而SAMSUNG則繼續穩居第二，佔市場份額達27%，按年增長44%。小米昨日收報25.5元，升3.24%。港股通則錄得淨流入11.39億元。



證監：稻草熊股權高度集中



由影星吳奇隆創辦的稻草熊娛樂（2125）上市不足半年，便被證監會點名批評股權高度集中。證監昨日公佈，該公司於4月19日，有21名股東合共持有1.68億股該公司股份，佔稻草熊已發行股本24.41%，連同該公司4名主要股東持有的5.08億股，合共佔該公司已發行股本高達98.2%，股權高度集中。



與此同時，其餘股東僅持股1235.3萬股股份，佔已發行股份總數僅1.8%。證監提醒，鑒於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，該公司之股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者在買賣該公司股份時務請審慎行事。



稻草熊未有回應事件，該股股價昨日逆市跌3.96%，收報13.1元，但較上市招股價5.88元，累計升幅達1.23倍，市值增至90億元。



高瞻