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港股連跌兩周 科指捱沽瀉4.3%

2021-05-08 列印
■恒指昨日收跌26點，報28610點。
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　　恒指周五以先升後跌走勢結束「五窮月」首個星期，收跌26點，報28610點，失守百天線（28629）、20天線（28794）及10天線（28757），全周下滑114點，已是連續第二周下跌。科指受內地收緊企業海外上市要求傳聞影響，收市失守8000點，報7954點，挫2.2%，全周累瀉4.3%。大市成交金額1535億元，北水淨流出3.4億元，連續第二日流出。

四大行股價齊升

　　「跨境理財通」細則發佈，中金料內銀股受惠，四大行股價齊升，建行（939）升1.46%；工行（1398）及中行（3988）升1%；農行（1288）升0.33%。港銀方面，中銀香港（2388）和恒生（011）齊漲逾1%，齊創52周新高。財政司司長陳茂波昨日表示，大灣區是即將開展的理財通首站，為區內居民提供便捷的跨境投資管道，香港、內地及澳門三地正敲定細則，估計很快就能啟動；債券通南向通細則已經準備就緒，將很快推出。

創科逆市破頂升1.6%

　　中證監傳收緊內地公司赴港或境外上市規則，港交所（388）挫2.7%，收報454.4元，騰訊（700）險守600元大關，跌1.72%，報600元；阿里巴巴（9988）跌0.81%，收報219.8元；美團（3690）下滑1.05%；舜宇（2382）瀉8.05%，收報170.2元，為表現最差藍籌股。藍籌創科（669）高見153.4元破頂，收升1.63%，報149.3元；友邦（1299）重返「紅底」，收漲2.27%，報101.5元，撐住大市。

　　大中華投資策略研究學會副會長李偉傑表示，資金繼續聚焦傳統經濟板塊，而外圍美股持續強勢，不過恒指跟跌不跟升，預計下周大市於28000至29000點上落格局不變。

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