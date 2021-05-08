傳內地收緊企業境外上市規定

繼早前中證監傳考慮收緊上海科創企業上市標準，彭博昨日引述消息人士報道，中證監又計劃收緊內地企業來港或赴其他海外市場上市的規定。報道指出，中證監擬要求該類企業向其提交上市申請文件，確保符合當地法例規管的要求，又防止涉國防的敏感資料外洩。
中證監：說法不實
過去數年間不斷有內地科技獨角獸赴美及來港上市，消息人士又指，若有關措施落實，內地監管機構便可名正言順管理內地企業赴境外上市事宜，或將對目前有計劃分拆子公司上市的巨頭字節跳動和滴滴出行產生影響。惟中國證監會回應指，此說法並不屬實。
本港確診新冠肺炎個案維持低水平，社交距離措施在「疫苗氣泡」的基礎下逐步放寬。適逢周日迎來母親節，有食肆向本報透露，今個周末預約率高達八至九成，明天母親節正日預約經已爆滿，同時會推出四人餐吸引一家大細享...
2021-05-08
上月底運載中國太空站「天和」核心艙升空的「長征五號B」運載火箭，其核心部份的殘骸和碎片，預計於本周末墜回地球大氣層。中國外交部發言人汪文斌昨日回應，火箭墜落對航空活動及地面造成危害的概率極低。 汪文斌指出，中方高度關注有關情況，而火箭殘骸再入大氣層銷毀，這是國際的通行做法。他又強調火箭採用特殊的技術設計，絕大部份器件將在再入過程中銷毀，對航空活動及地面造成危害的概率極低。 正密切關注及追蹤「長征五號B」的美國國防部部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，美國軍方目前無計劃開火擊落碎片，希望碎片會跌落海洋。 俄羅斯的國家航太集團早前指，碎片目前下降至距離地表一百五十九至二...
2021-05-08
日本新冠肺炎疫情仍然肆虐，日本有中止東京奧運的網上聯署活動，目前已收集接近二十萬個簽名。東京都知事小池百合子昨日就強調，將竭盡全力舉辦一屆安全安心的大賽；世界田聯主席塞巴斯蒂安‧科就指「將盡可能認真採...
2021-05-08
於上月底公佈首批價單的啟德發展區新盤THE HENLEY I，繼早前先後公佈三張價單後，於周四（6日）又提價加推96伙，發展商將於明日（9日）以抽籤形式開售196伙，一房戶折實748.88萬入場，另於...
2021-05-08
恒指周五以先升後跌走勢結束「五窮月」首個星期，收跌26點，報28610點，失守百天線（28629）、20天線（28794）及10天線（28757），全周下滑114點，已是連續第二周下跌。科指受內地收緊...
2021-05-08
本月底歐聯決賽前，車路士和曼城率先於今晚英超交鋒。作客的藍獅兩大德國兵迪姆華拿和迪姆華拿恰好在球季衝刺階段成功合體，所有戰線近兩仗同時上陣共入三球，今晚勢再化作球隊的引擎領軍向藍月先施下馬威，同時力保第四位歐聯入場券，客勝可捧。（Now4K 611、621台周日凌晨0:30直播） 迪姆華拿和夏維斯經過前帥林柏特旗下的失望期，在杜曹接手後表現才有起色。不過，他們只可謂各自精采，直至各賽事近兩仗雙雙正選披甲，夏維斯前仗英超對富咸梅開二度，其中一球正是多得迪姆華拿的妙傳，後者上仗歐聯對皇家馬德里頭槌破網亦是源自夏維斯射門中楣，可見二人終擦出火花。 門將艾度亞文迪直言，迪姆華拿和夏...
2021-05-08
不少人懷疑自己有長短腳的問題，覺得自己行路時不順暢，有感兩腿走路時用力不平均，或者站立時兩腳高低不對稱。長短腳臨牀上可分兩類：結構性及功能性。結構性長短腳，如先天性骨骼生長發育異常，或後天因股骨頭骨折...
2021-05-05
MIRROR一連6場演唱會前晚在九展開鑼，12位成員MIRROR使出渾身解數冧「鏡粉」，Edan和Anson Lo帶病上陣；有緋聞女友黃曦誼（Candy）伴舞的姜濤，其後被Fans的熱情感動到眼濕濕！...
2021-05-08
先和大家講一個故事。話說二〇一四年香港爆發「佔中事件」後，前特首董建華籌備搞團結香港基金，希望找出方法，令香港不再出現佔中。當時他帶領一個工商專業界訪問團，浩浩蕩蕩幾十人前往北京訪問，還獲得國家主席習近平接見。據一個與會者講，會上有商界大老闆講到「河水不犯井水」，認為中央減少一些對香港的干預，香港就會很好。 當散會之時，習主席走到這個大老闆面前，跟他說：「河流也是有分主流和支流的。」 這個故事很有啟發性。香港人就是這樣「無大無細」，將一國兩制中香港的一制，看得大過「一國」。習主席的提醒，就是要告訴香港人，一國兩制，以一國為大。 那些經常說「河水不犯井水」的香港人，當中不少是...
2021-05-08
第三場四班一二○○米。此場「四季喜」是上次賽後速寫的焦點跟進馬，本來應順理成章成為今次推介馬，然而，跟進是跟進，到真的上陣時是否作重心，還要考慮其他因素。「四季喜」上仗出自強組無疑，以馬論馬一定要放在範圍，不過今次有口銜鐵變動，屬於變數之一；再者，印象中丁廄質新馬首季部署不算太急進，熱捧不太划算。 反觀「神舟駿星」是澳洲PP，來港前贏二班賽及在三級賽上名的賽事水準不算高，不過如今已較初來時回調了十二分並可落四班，形勢便不可同日而語了。從近幾仗賽事所見，前仗千四米或嫌長，敗不作準；大前仗田草千二，沿途三疊之下末段走勢雖一般，但同樣走三疊而名次更後的「弛曜風」，之後兩仗名次都大...
2021-05-08