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傳內地收緊企業境外上市規定

2021-05-08 列印
　　傳中證監擬收緊內地企業境外上市規定，要求企業提交上市申請文件，以確保符合當地法律和監管要求，及要求科網股等境外上市企業披露更多資料。

　　繼早前中證監傳考慮收緊上海科創企業上市標準，彭博昨日引述消息人士報道，中證監又計劃收緊內地企業來港或赴其他海外市場上市的規定。報道指出，中證監擬要求該類企業向其提交上市申請文件，確保符合當地法例規管的要求，又防止涉國防的敏感資料外洩。

中證監：說法不實

　　過去數年間不斷有內地科技獨角獸赴美及來港上市，消息人士又指，若有關措施落實，內地監管機構便可名正言順管理內地企業赴境外上市事宜，或將對目前有計劃分拆子公司上市的巨頭字節跳動和滴滴出行產生影響。惟中國證監會回應指，此說法並不屬實。

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