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中電信回A擬引50%資金

2021-05-08 列印
　　已獲中證監批准回歸A股的中國電信（728）董事長及首席執行官柯瑞文昨日表示，回A上市是公司重要發展里程，中國證監會已接納其A股發行申請，又指該公司引入戰略投資者是重要部份，期望藉回A把握數碼化發展機遇，計劃初步引入30%至50%資金。

　　對於中電訊美國存託證券被紐交所彈弓手除牌一事，柯瑞文則指出，該公司已在紐約證交所上市約20年，一直遵守上市規則，符合監管要求，是次紐交所反覆的決定，確實影響投資者利益，他強調美國業務佔其整體收入不大。

傳美續推投資禁令

　　外電報道，美國總統拜登或會繼續執行，前總統特朗普在去年11月推出的中國投資禁令，即是限制美國投資與中國軍方有關聯的中國企業，包括中國電信、中移動（941）及中國聯通（762）。

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