「55直播購房節」圓滿落幕 碧桂園10天賣房143億元

碧桂園直播賣房總曝光1.6億，10天獲認購143億元（人民幣，下同），看看碧桂園直播賣房如何撬動社交流量變現？碧桂園打通「直播圈+娛樂圈+地產圈」，縮短數碼銷售流程，在明星助力、百萬現金加持下，碧桂園一場直播秒殺275套優質好房！



直播帶貨不僅是李佳琦和羅永浩強項，「世界500強」房企碧桂園（2007）始於去年的跨界直播，嘗試在2021年再上一層樓，「5愛5家直播購房節」再次創造亮麗成績！



這次購房節碧桂園在鳳凰雲小程式推出超過2.6萬套特惠房源，遍佈全國近300座城市，可用5.5元購房券（最高）直抵5.5萬，折扣低至5.6折。短短10日碧桂園在鳳凰雲、安居客及天貓旗艦店出售31605份購房券，僅在鳳凰雲小程式完成認購金額143億元，認購房源17827套！



始於4月25日的購房節，在5月5日晚間明星大咖助陣的直播中來到高潮。知名主持人沈濤聯同著名演員陳數、綜藝大咖傅首爾及地產大V劉德科，一同坐鎮「碧桂園鳳凰雲」微信視頻號主直播間，談笑風生間為粉絲帶來紅包，也為購房者爭取到更多驚喜福利。今次碧桂園總部聯動26個區域視頻號矩陣直播，總曝光1.6億，最高在線人數101.6萬人，參與福袋和互動人數為103.6萬，直播間內成功秒殺房源275套，領券5127張！



優惠盛大升級 賣房戰績斐然



4月25日，碧桂園啟動2021年直播購房節——以碧桂園鳳凰雲小程式為核心陣地，聯動碧桂園安居客品牌館、碧桂園天貓官方旗艦店同步推出「5愛5家為愛安家」2021年直播購房節活動。



碧桂園從眾多精品房源中篩選出約2.6萬套特惠房屋，覆蓋洋房、別墅、公寓、商舖等多種戶型，全力滿足客戶購買需求。為提升購房者觀看直播趣味，碧桂園邀請一眾明星大咖加盟坐鎮。5月5日晚，金牌主持沈濤、著名演員陳數、犀利名嘴傅首爾同聊家庭生活、風物人情的同時，也與坐鎮直播現場的碧桂園總裁們「砍價」，為購房者爭取超大折扣和驚喜福利。



陳數優雅端莊、理性睿智，表演穩重大氣又不失張力宛如清泉。生活中陳數是有愛的一家之主，家庭幸福美滿。與陳數同台的傅首爾幽默犀利、機智搞笑，「無縫接梗」為直播帶來驚喜與歡樂。生活中傅首爾愛子顧家，責任感極強。不同特質的兩位女星，在與金牌主持沈濤的交鋒中，碰撞出「愛家」的火花。正如傅首爾在直播中所言，「與愛的人在一起，柴米油鹽也是詩」，正契合碧桂園「家圓團圓」的主張，展示人世間「愛」的美好。此外，地產大V劉德科同樣坐鎮直播現場，結合市場形勢，為網友專業分析投資機會，替網友解答疑惑。



直播期間大咖們還與碧桂園6位區域/行銷總裁共同探討購房問題，無論是社區配套還是園林綠化，碧桂園都有完善解決方案，購房攻略滿滿。同時明星們還代表網友，向碧桂園「總裁天團」爭取實力折扣，總裁特批房源一口價特惠，更有單套好房低至24.6萬元起。



不僅如此，「總裁天團」還向購房者派發豐厚紅包、禮品和購房券。針對直播間內成交的網友，還有贈送雲南雙人遊、海島遊，以及家具大禮包等豐厚好禮。



另一方面，購房節期間碧桂園鳳凰雲小程式推出每日限量10套、共計100套的優質好房秒殺，最低折扣5.6折起。此外，經典保留項目「5.5元最高抵5.5萬元」萬倍膨脹購房券，依然受到購房者歡迎，作為全年最大力度的福利優惠，顯示出碧桂園的滿滿誠意。



打通騰訊全鏈路 行銷創新花樣多



2021年碧桂園「5愛5家直播購房節」借助微信打通騰訊旗下的優質行銷資源，網民只需要打開微信，就能輕鬆看房買房。無論是微信視頻號、小程式，還是表情雨、搜一搜，只為網友能買好房。微信為碧桂園提供社交場景流量，用戶參與門檻低，體驗優效果好。網友只要在微信聊天時提及「碧桂園」、「鳳凰雲」、「五愛五家」任何一個關鍵字，便可看到隨機掉落的碧桂園表情雨，點擊其中福袋即可獲得現金紅包、紅包封面或購房優惠券。



微信視頻號承載短片內容，又可開展直播帶貨，通過搜一搜和朋友圈進入的網友，旋即成為「粉絲」。本次視頻號直播活動，瞄準用戶流量和活躍度高的朋友圈，借用社交槓桿撬動巨大流量。



本次直播購房節的銷售流程更為簡短，表情雨、搜一搜、視頻號直播之間的相互跳轉流暢，大部份行銷活動均可在微信中完成。無論在行銷模式，還是在內容生態上，碧桂園都做到極致創新，借助合作夥伴騰訊之力，創造地產行銷網上與實體結合的新局面，掀起極強的示範風潮。



立足使用者需求 持續升級產品



產品是行銷基礎，碧桂園行銷做得好，產品做得更好。一套房子花費不菲，可能陪伴一個家庭很多年，就如同選擇伴侶，人們不得不慎重。一套好房子不僅創造安全舒適的生活環境，更會陪伴家庭成長，滿足家庭成員多樣化要求。



陳數在直播中表示，相較房屋面積，自己更關注戶型設計，「可以大一點，也可以小一點，但合理戶型設計非常吸引我。」傅首爾就提到希望房屋周邊環境要「特別好」，有跑道、有公園能提升幸福感。



基於對450萬戶居住需求的跟蹤調研，碧桂園於2021年1月發佈「星、府、雲、天」四大產品系列，以滿足不同人群居住需求，向大眾闡釋其對「美好人居產品」的理解和追求。星系產品以新青年為目標使用者，強調「功能空間的情景疊加」，重視規劃收納系統，有限面積內實現最大空間利用。府系產品既延續東方建築美學，又充份體現住宅實用功能。雲系產品強調社區和家居智能化，整合安全、智能家電、語音控制等功能，讓好房子更「聰明」，讓生活更便捷。天系產品則是碧桂園旗艦作品，在選址、建築、裝修、園林和配套各個方面，都體現最嚴格品質要求。這四大產品系列瞄準不同客戶需求，從規劃、戶型、裝修等多方面，為用戶帶來「更懂你」的家，體現碧桂園以「極致實用主義」的產品核心。



此次直播購房節體現碧桂園主動適應市場變化，引入數碼行銷的堅定決心。此前碧桂園在2019年6月發佈橫跨多平台的「鳳凰雲」購房系統，實現找房、看房、選房、買房等多業務的全流程覆蓋。數碼化趨勢不斷深入，碧桂園在2020年進軍火熱的直播電商，打造首次「5愛5家直播購房節」，同年11月在天貓開啟總裁直播帶貨的行銷新形式，總預計引導成交金額超過70億元。



隨着5G時代來臨，數碼行銷將會繼續火熱。碧桂園將秉持「以萬變應萬變」理念，在人工智能、串流媒體、虛擬實境等多個領域發力，為行銷創新增加更多有趣玩法，提升數碼行銷實力。



